Conductores de Ventaneando destruyen al Chicharito por comentarios machistas: “Le lavaron la cabecita”

Chicharito Hernández cancelado en redes tras comentarios sexistas (Especial)

Los videos compartidos por Javier “Chicharito” Hernández en su redes sociales han generado una oleada de comentarios y críticas.

El futbolista está siendo acusado de machista y sexista tras sus comentarios donde refuerza ideas tradicionales sobre los roles de género, afirmando que los hombres deben encargarse de proveer económicamente mientras las mujeres tienen que ocuparse de las tareas domésticas.

El caso se ha hecho tan viral que incluso la Federación Mexicana de Futbol anunció medidas en contra del deportista; la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los comentarios; y hasta el mismo Chicharito tuvo que pedir disculpas.

Chicharito pidió disculpas tras ser señalado de machista. 15/01/2019 Chicharito DEPORTES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Quienes también tienen una opinión son los conductores de Ventaneando, especialmente Pati Chapoy. La conductora además atribuyó la conducta del futbolista con su reciente acercamiento con Diego Dreyfus.

“Le ha dado por convivir con un coach o gurú que hasta se lo llevo a vivir a su casa. Este personaje es el que le dice. O sea que le lavaron la cabecita a este tonto”.

Por su parte, Pedrito Sola lamentó que el futbolista, con la fama y el “carisma” que tiene, haya cambiado para mal: “Pero no era así el Chicharito, era un tipazo (...) qué tonto”.

Finalmente, Pati Chapoy mandó al deportista un mensaje contundente:

“Yo lo único que le sugeriría es que mejor se quede callado (...) Recordemos que la primera esposa y la segunda esposa lo dejaron, ¿no?“.

“Ya desde entonces, desde muy jovencito, tenía este tipo de pensamientos”, agregó Pedro Sola.

La disculpa de Chicharito

Chivas emitió una postura sobre los comentarios machistas de Chicharito Hernández. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Tras las duras críticas y la viralización de su caso, Javier Chicharito Hernández publicó en redes sociales un comunicado donde dejó claro que se arrepiente de los comentarios:

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”.

Además, agregó: “Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión”.