Bárbara de Regil se lanza contra Chicharito y lo acusa de usar Chat GPT en polémico mensaje señalado como machista

Bárbara de Regil ironiza sobre el discurso de Chicharito y sugiere que fue escrito por ChatGPT (IG)

“Siento que chat (GPT) falló con el guion”, lanzó Bárbara de Regil en tono irónico, aludiendo a la posibilidad de que el polémico discurso de Javier ‘Chicharito’ Hernández hubiera sido generado por inteligencia artificial.

La actriz, conocida por su papel en ‘Rosario Tijeras’, se sumó así a la ola de críticas que inundaron las redes sociales tras la publicación de un video del futbolista, en el que este defendía la masculinidad y sugería que las mujeres deberían abrirse a su “energía femenina” y no temer ser lideradas por un hombre.

El mensaje, ampliamente difundido en Instagram, desató una controversia inmediata y puso en el centro del debate la percepción pública sobre los límites del discurso de género en figuras influyentes.

El futbolista compartió un consejo para las mujeres |IG: @ch14_

La reacción de Bárbara de Regil no fue la única entre personalidades del espectáculo. Famosos como Sherlyn, Olivia Peralta y Alex Speitzer también manifestaron su desaprobación. Sherlyn escribió: “Le hablé hace tiempo de ti a mi hijo y de cómo rompiste límites, me quiero quedar con ese chicharito que inspiraba... no con esto!”.

Por su parte, Olivia Peralta respondió con ironía: “Mientras tú limpias el progreso, nosotras estamos limpiando con los prejuicios. ¿Cuál habrá sido el balonazo que te desacomodó la cabeza tanto?”.

Estas respuestas, recogidas en redes sociales, reflejan el malestar que generó el video entre figuras públicas y seguidores.

El video de Javier 'Chicharito' Hernández desata críticas por su mensaje sobre masculinidad y género (Foto: @ch14_, Instagram)

El origen de la controversia se remonta a la publicación de Javier ‘Chicharito’ Hernández en su cuenta de Instagram, donde el futbolista expresó que “están erradicando la masculinidad”. En el video, pidió a las mujeres que se permitieran conectar con su “energía femenina” y aceptaran ser guiadas por un hombre.

Este discurso fue calificado de inmediato como machista y misógino por miles de usuarios, quienes lo consideraron un retroceso en la conversación sobre igualdad de género.

La respuesta de Bárbara de Regil destacó por su tono sarcástico: “Jajjajajajjajaja limpiando dice. A permitir ser lideradas por un hombre dice”, escribió en sus redes sociales, antes de insinuar que el guion del futbolista podría haber sido obra de ChatGPT.

El video del futbolista generó una ola de respuestas entre famosos, quienes no dudaron en señalar el retroceso que representa para la igualdad de género (Faceboook Bárbara de Regil)

La actriz, que también es influencer, utilizó el humor para subrayar la falta de autenticidad y sensibilidad en el mensaje de Chicharito.

La polémica escaló rápidamente, con miles de comentarios en redes sociales que cuestionaron la postura del futbolista. El video se viralizó y generó un debate sobre el papel de las figuras públicas en la promoción de discursos que afectan la percepción social de la masculinidad y la igualdad de género.