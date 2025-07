Pepe Aguilar habla sobre el desarrollo y madurez de Ángela ante las críticas en redes sociales: “Tiene 21 años”

El cantante recordó su propia experiencia frente a las críticas y señaló que no vive de las redes sociales. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

Pepe Aguilar, uno de los referentes de la música regional mexicana, se encuentra inmerso en la promoción de su más reciente disco de estudio. En ese contexto, el cantante ofreció una entrevista en Nuevo León con Antonella Michelena, donde habló con franqueza sobre su faceta como padre y la relación que mantiene con sus hijos, en especial con Ángela Aguilar.

Durante la conversación, Aguilar abordó el tema de los “haters” y las críticas en redes sociales que han surgido a raíz de la relación sentimental de Ángela con Christian Nodal. El cantante planteó la dificultad de opinar por sus hijos y subrayó los límites de su influencia paterna una vez que ellos alcanzan la adultez.

“Yo no puedo hablar por mi hija, por mi hijo. ¿Tú crees que no los eduqué lo mejor que pude? ¿No les dije todo lo que había en mi arsenal como papá?”, cuestionó.

Pepe Aguilar Aguilar abordó el tema de los “haters” y las críticas en redes sociales que recibe su familia. (Foto: IG)

El hijo de Antonio Aguilar destacó que cada generación lidia de forma distinta con el escrutinio público y el entorno digital. “Depende del artista, si le preguntas esto a mi hija, te va a contestar completamente diferente a como te voy a contestar”, afirmó y agregó una comparación generacional: “Tiene 21 años, por favor… tengo 56”, explicó.

El cantante recordó su propia experiencia frente a las críticas y señaló que, aunque también ha sido señalado públicamente y ha enfrentado intentos de “cancelación”, su trayectoria y madurez le permiten mantener distancia frente a esos episodios.

“¿Sabes cuántas veces me han tratado de cancelar? Échenle otra vez, la neta, no pasa nada, yo sigo trabajando y repito, no vivo de las redes”, expresó.

Pepe Aguilar reconoció que para una persona joven el impacto puede ser diferente, en particular cuando las redes sociales forman parte natural de su entorno. “A un chavito de 20 años que todavía no se le acaba de formar su corte prefrontal sí va a decir: ‘Se me va a acabar el mundo, hablaron mal de mí, no es para tanto’”, señaló, explicando que la percepción y capacidad de reacción frente a la exposición mediática cambian con la edad.

La conversación evidenció la postura de Pepe Aguilar sobre el papel de la familia frente al escrutinio público, así como su visión sobre el aprendizaje y la madurez detrás de las carreras artísticas expuestas a la opinión digital.

El copositor defendió su trayectoria profesional y personal. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Cabe recordar que en entrevistas recientes el compositor suele tocar el tema de las redes sociales y el “hate” que recibe su familia. Ha señalado que algunos medios de comunicación contribuyen a este problema al dar visibilidad y validación a estas conductas, lo que, según él, glorifica las mentiras y fomenta un ambiente tóxico.

En lugar de cumplir con su función informativa, se enfocan en generar polémicas. Según el cantante, en países como México, esta situación se agrava debido a la falta de regulación en comparación con otras naciones.

Por otro lado defendió su trayectoria profesional y personal. “Porque unos güeyes ahí me quieren cancelar... que cancelen a su abuelita. A mí no me pueden cancelar. Ya han tratado, ¿eh? Sí, y un montón de veces, pero soy como las cucarachas después de una guerra nuclear”, afirmó Aguilar, subrayando su resistencia ante las críticas.