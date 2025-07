Por esta razón Florinda Meza habría evitado hablar sobre su relación con Carlos Villagrán

La actriz evadió el tema durante varios años cada vez que los medios la cuestionaban al respecto. (Foto: Instagram@carlos_kiko1/@florindamezach1)

Florinda Meza (Doña Florinda) y Carlos Villagrán (Quico), protagonistas del inolvidable programa de “El Chavo del 8”, continúan en medio de la polémica que se remonta a los años en que el programa alcanzaba gran popularidad en la televisión latinoamericana.

La relación sentimental que existió entre ambos salió a la luz pública varias décadas después, desatando una ola de comentarios entre los seguidores del icónico programa.

Durante mucho tiempo, el reparto de “El Chavo del 8” mantuvo una discreta reserva sobre los vínculos entre sus integrantes. Sin embargo, las declaraciones del intérprete de Quico han confirmado que sostuvo una relación con Florinda Meza varios años antes de que esta iniciara su romance con Roberto Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán confirmó hace varios años que él y Meza mantuvieron una fugaz relación. (Archivo)

Carlos Villagrán relató en entrevistas durante los últimos 10 años que él y Meza salieron durante el apogeo del programa, aunque la relación no tuvo carácter formal ni fue de larga duración. Según Villagrán, el vínculo surgió mientras ambos compartían largas jornadas de grabación y giras promocionales.

El comediante ha subrayado que esta relación se dio previo a que la actriz comenzara su noviazgo con Chespirito, despejando especulaciones sobre posibles conflictos personales con el creador y protagonista del programa. Ya que incluso, Gómez Bolaños habría aconsejado a Carlos como terminar con ella.

Villagrán ha manifestado en distintas ocasiones que la relación con Meza terminó y mantuvieron una cercanía únicamente laboral para evitar tensiones dentro del elenco.

La ficción sobre Roberto Gómez Bolaños abordó uno de los pasajes personales más controvertidos de su viuda: su relación con Carlos Villagrán. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sin embargo Florinda Meza sido tajante con el tema, evitando hablar sobre su historia con Villagrán. De los momentos que más han llamado la atención ha sido durante una entrevista con Adela Micha en 2023.

“De eso no voy a hablar, una de dos. Principalmente ¿Tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente ¿Me imaginas a mí con un p****? Por eso no quiero hablar“, declaró.

En otra charla de 2015 con Pati Chapoy, la viuda de Chespirito explicó por qué no le gusta hablar al respecto. “Por una razón muy grande, se ha especulado mucho y en una forma sucia. No merece la pena por una razón hay algo que los hombres nunca te perdonan y es el rechazo. Era un gran compañero tengo un bello recuerdo de todos", aseguró.

Mientras que con Gustavo Adolfo Infante tuvo un arranque y cuando creyó estar fuera del aire gritó lo siguiente al conductor: “Yo simplemente me niego a manosear eso. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos habrán empezado igual que tú y tú estás aquí y ellos acá? Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que tengo con alguien“.