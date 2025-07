Con sus hijas y Erik Rubín, así festejó Andrea Legarreta su cumpleaños 54

Andrea Legarreta celebra su cumpleaños 54 rodeada de su familia y amigos (IG: @andrealegarreta)

“Hoy celebro mi vida y todos sus instantes… Todas sus personas… Hoy agradezco por cada vivencia, cada alegría, cada lágrima, cada error y cada aprendizaje… Hoy valoro profundamente tener los años que tengo y llegar a esta edad con la certeza de que la vida debe ser vivida al máximo y con los 5 sentidos!!”, escribió Andrea Legarreta en sus redes sociales al cumplir 54 años.

En medio de un ambiente familiar, la conductora de Hoy inició los festejos de su cumpleaños acompañada de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta, resaltando la importancia de compartir este momento con sus seres queridos.

Durante un encuentro con la prensa, Andrea Legarreta expresó su emoción y gratitud por las muestras de cariño recibidas, subrayando que su cumpleaños real es el 12 de julio.

Andrea Legarreta destaca la importancia de los lazos familiares en su aniversario (IG)

“Ay, qué alegría estas mañanitas. Gracias. Es por adelantado, realmente es el 12. Lo valoro mucho. Me siento muy bendecida, muy agradecida, muy afortunada. Y yo creo que he tenido una vida bonita con altas y bajas como todos, pero al final, pues ha sido muy bonito todo lo que me ha pasado”, afirmó la presentadora.

La conductora destacó que sus hijas representan su mayor tesoro. “Ay, sí. No, bueno, pues el mejor regalo, sin duda, el mejor regalo, mis hijitas”, compartió con evidente emoción. Para Andrea, la presencia de Mía y Nina constituye el motivo principal de alegría en esta fecha especial.

Al detallar sus planes de celebración, Andrea Legarreta relató que la víspera tuvo una comida con amigas y que en el programa le organizaron una fiesta con temática de circo.

La presentadora comparte sus planes de festejo y su gratitud en redes sociales (IG)

“Desde ayer tuvimos una comida de puras amigas, estuvo bien padre, y luego ahora en el programa me hicieron una fiesta como estilo circo, que estuvo bien padre. Hoy tengo una comida con mi familia, con mi papá, Erik, Mía, Nina y yo. En la nochecita, una cenita porque Mía se va de viaje, entonces, pues también viene Tarik, que es su novio. Y mañana pues estaremos Nina y yo con mi papá, mi hermano, la familia. No sé si en la noche un barecillo por ahí con amigos”, detalló la actriz.

Sobre el regalo que recibiría de Erik Rubín por su cumpleaños, Andrea Legarreta bromeó: “Todavía no lo he visto, pero me decía que me iba a regalar unos lentes, pero unos lindos, porque los míos son de plástico y cada vez que me los pide: ‘ay, madre, te voy a regalar unos lentes buenos para que…’, es muy chistoso”.

La conductora de 'Hoy' agradece el apoyo de sus hijas y reflexiona sobre su vida (IG)

Más allá de los obsequios materiales, la conductora reflexionó: “No, pero no sé qué me vaya a regalar. No me importa eso. Creo que al final, de verdad se los digo en serio, los regalos materiales no me importan”.

En su cuenta de Instagram, la también actriz compartió un mensaje de agradecimiento: “Agradezco por mis padres, mis hijitas, mi familia entera, mis amores, mis amigos, las personas que aún sin conocerme me dan amor… Gracias a ti que pasaste por mi vida para enseñarme algo… Gracias a todos y a todo!! Gracias a mi buen Dios y a la vida por tanto!!”.

La conductora festejó en familia y con amigos Crédito: Instagram

En la misma publicación, añadió: “Sigo avanzando… Sigo aprendiendo y tratando de ser mejor y vivir mejor y bonito, Sigo creciendo… Sigo soñando y sintiendo y amando… Estoy viva y agradecida!! Voy por más… No pido nada… Solo agradezco… Gracias, gracias, gracias!! A seguir viviendo ‘Un día a la vez’”.