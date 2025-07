¿Qué pasará con las playas de surf en Ensenada? Sheinbaum se pronuncia sobre el megaproyecto de El Sauzal

L apresidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Baja California este fin de semana. FOTO: Presidencia de la República

Durante su gira por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se llevará a cabo la obra del puerto en el Sauzal de Rodríguez, en Ensenada, pues no se construirá nada que no quiera la gente".

De acuerdo con el proyecto, la megaobra se realizará en el puerto de El Sauzal, situado a 9 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, sin embargo, colectivos se han opuesto debido a las implicaciones ambientales, peor sobre todo, porque acabará con las playas donde el surf tiene una gran relevancia.

“Quiero decirles a todas y todos los ensenadenses que no vamos a construir nada que no esté de acuerdo la población. Siempre va haber diálogo con la población. Si el puerto no están de acuerdo, pues no se va a construir”, afirmó la mandataria federal durante su visita de este fin de semana.

Ensenada se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del surf. FOTO: Archivo

Aunque el proyecto ya fue aprobado, para la presidenta de la República, lo importante es que haya diálogo con la población, que en su mayoría se opone a las obras portuarias debido a la modificación que tendrá en la zona costera .

“Que tengan la certeza de que no vamos a pasar por encima de nadie. Eso que lo sepan ustedes y vamos a seguir apoyando”“, reiteró Sheinbaum Pardo.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada, responsable de la gestión de ambos puertos, tiene previsto trasladar toda la actividad pesquera del puerto de Ensenada hacia El Sauzal, una localidad situada a nueve kilómetros de la ciudad principal.

Este plan busca redefinir la función del puerto ensenadense como punto de llegada para cruceros y embarcaciones recreativas, dentro de una visión orientada al turismo marítimo y deportivo.

Ensenada, una playa que atrae a miles de surfistas

El litoral de Ensenada se ha posicionado como uno de los puntos favoritos entre surfistas debido a sus rompientes consistentes y únicas.

Espacios como San Miguel, Tres Emes y Stacks reciben a visitantes de diversas partes del mundo, atraídos por la calidad de sus olas, poco común incluso entre playas de renombre internacional.

Según destaca el Programa Maestro de Desarrollo Portuario presentado por la Secretaría de Marina en noviembre de 2023, la región tiene características idóneas para el surf, pues las olas mantienen rupturas continuas sin cerrarse abruptamente, algo que no es habitual en otras zonas costeras.

Las condiciones de Ensenada la vuelven en el lugar ideal para practica este deporte. REUTERS/Jorge Duenes

La Bahía de Todos Santos, donde se encuentran tanto el puerto de Ensenada como el de El Sauzal, fue reconocida formalmente en 2014 como la primera Reserva Mundial de Surf en México y la segunda en América Latina, debido a su oferta de olas de alta calidad durante todo el año.