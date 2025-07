Tiktoker mexicana denuncia acoso en Japón por parte de un hombre de 80 años

La creadora de contenido Zuileiza narró el hostigamiento que vivió por parte de un anciano japonés, quien insistía en tomarle fotos e incluso la persiguió pese a su negativa. (TikTok / @zuleizao_o)

Zuileiza, una joven mexicana que reside en Japón, compartió a través de sus redes sociales una desgarradora experiencia de acoso que vivió en Tokio a manos de un hombre japonés de aproximadamente 80 años.

El relato, publicado en su cuenta de TikTok, rápidamente generó impacto y reacciones entre sus seguidores por la crudeza de los hechos y el miedo que enfrentó.

“He leído muchas veces que yo siempre invento estas historias. Me encantaría que fueran inventadas, que fueran parte de mi cabeza, porque no estaría gastando mi energía, mi tiempo y mi dinero en esto”, expresó la influencer al iniciar su testimonio.

Zuileiza explicó que el hombre en cuestión trabajaba como encargado de limpieza y administrador del edificio donde ella vivía temporalmente. Su primer contacto ocurrió cuando ella se acercó a preguntarle dónde debía depositar objetos grandes como basura, ya que en Japón existe una normativa específica para desechar artículos voluminosos como colchones o televisores.

“Yo empecé a saludar al señor por cordialidad porque así me enseñaron en mi casa, así es parte de México. El señor empezó a saludarme de vuelta y poco a poco comenzamos a platicar, pero yo no sabía que me iba a pasar todo esto”, narró.

Zuileiza relató entre lágrimas cómo fue víctima de acoso por parte de un adulto mayor japonés. Aunque ama el país, confesó que su experiencia demostró que Japón no es del todo seguro para las mujeres. (TikTok / @zuleizao_o)

La tiktoker contó que en una ocasión el anciano le pidió una foto, a lo que ella se negó rotundamente. Desde entonces, trató de evitarlo, pero tuvo que acercarse nuevamente a él por necesidad. En esa última interacción, el hombre la condujo a una zona del edificio donde no había cámaras de seguridad. Allí, volvió a insistir con tomarle una fotografía, llegando incluso a temblar por su insistencia.

“Me agarró del brazo, y lo solté y empecé a correr. Me recordó al chico coreano…”, dijo, haciendo referencia a otro caso viral de acoso. Según su testimonio, el adulto mayor la persiguió hasta una puerta de vidrio que separaba el área común del edificio, y aunque no podía correr por su edad, la esperó con el celular en la mano para fotografiarla.

“Corrí, me tapé la cara, pero aún así me tomó la foto sin importarle. Inmediatamente le conté a mi mamá, que estaba conmigo en Japón, y me dijo que ya no me podía quedar más en ese departamento”, relató la joven.

La situación fue tan alarmante que su madre le sugirió trasladarse a un hotel, ya que regresaría antes a México. Con ayuda de un amigo mexicano, Zuileiza empacó y limpió el departamento, siendo acompañada por él en todo momento como medida de seguridad.

A pesar de lo vivido, Zuileiza dejó en claro que no guarda rencor hacia Japón. “También quiero hacer énfasis en que yo no odio Japón, me encanta este país, mi percepción sí cambió, pero yo no creo que todos los japoneses sean malos”, aclaró.

Zuileiza compartió su experiencia al ser acosada por el administrador de su edificio en Tokio, quien la persiguió, la fotografió sin consentimiento y la obligó a mudarse para salvaguardar su integridad. Crédito: TikTok / @ zuleizao_o

En su mensaje final, la tiktoker reflexionó sobre la seguridad en el país nipón y cómo, pese a su reputación, no siempre garantiza protección para las mujeres.

“El mundo tiene que aprender mucho de Japón, pero lamentablemente yo nunca me esperé que me fueran a pasar todas estas cosas en este país, donde se dice que es muy seguro, que sí es seguro, pero lamentablemente para las mujeres no”, concluyó.

La experiencia de Zuileiza se suma a otros casos virales donde mujeres extranjeras han compartido situaciones de acoso en distintas partes del mundo, especialmente en contextos donde los países tienen fama de ser seguros y respetuosos. Este caso ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad femenina en entornos urbanos y la necesidad de garantizar espacios realmente protegidos para todas las personas, sin importar su origen.