Hombre asesina a su esposa y se suicida tras anunciarlo en Facebook, en Zacatecas

El feminicidio-suicidio fue cometido por un hombre que grabó videos anunciando sus intenciones. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La comunidad de Benito Juárez, en el estado de Zacatecas, fue escenario de un feminicidio seguido de suicidio, luego de que un hombre identificado como Óscar Valerio publicara varios videos en Facebook donde anunciaba sus intenciones de asesinar a su esposa y quitarse la vida.

El sujeto, originario de dicha localidad, difundió los materiales audiovisuales con mensajes en los que intentaba justificar el crimen por motivos económicos, celos y un supuesto historial de maltrato.

“Perdón, a lo mejor me la llevo a ella, pero me debe mucho. Me hace falta mucho cariño y la compañera aún así me amenaza”, decía Óscar en uno de los videos.

Entre sus declaraciones, explicó que el alto costo de las hemodiálisis que su pareja requería fue un detonante, además de que ella “comenzó a salir con caballeros”.

“Yo estoy a gusto, tranquilo, bien, pero no le llegué al precio a esta muchacha”, dijo, mientras culpaba a la mujer por sus intenciones homicidas.

Los cuerpos fueron localizados por policías tras una denuncia por videos alarmantes en Facebook. (Rawpixel)

En uno de los videos, grabado presuntamente en un panteón local, el hombre sugirió que enterraran a la pareja junta, salvo que las familias se opusieran.

“Tengo miedo que me dé un infarto de los corajes. Y que ella se quede muy a gusto y yo me morí primero, entonces por eso estoy planeando que se va a ir conmigo”.

Óscar también mencionó que no acudió a las autoridades porque pensaba que “nunca le iban a creer” y que él era “muy listo”, porque si la hubiera golpeado, lo habrían arrestado. Sus palabras exponen un discurso manipulador y de justificación del feminicidio, común en crímenes con características de violencia de género.

Tras la publicación de los videos, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que recibió una llamada al número de emergencia 911, lo que permitió movilizar a elementos policiacos hacia la vivienda de la pareja.

Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al domicilio, encontraron los cuerpos sin vida de ambos. Según el comunicado oficial, “Se presume que el sujeto le disparó a su pareja sentimental con un arma tipo revólver calibre .22 y, finalmente, se quitó la vida”.

El agresor grabó sus mensajes en un panteón local antes de cometer el feminicidio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este feminicidio-suicidio ha generado consternación social y pone de relieve una vez más los fallos estructurales en la prevención de la violencia de género, particularmente en comunidades donde la intervención temprana es limitada. La difusión previa del crimen a través de redes sociales evidencia también una alarmante normalización de la violencia, así como la urgencia de protocolos de reacción inmediata ante amenazas explícitas en línea.