La Casa de los Famosos México 2025: quién es el sexto confirmado del reality de Televisa

La Casa de los Famoso s México está por comenzar - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Los conductores del programa ‘Hoy’ destaparon al sexto habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ este viernes 11 de julio.

Se trata nada más ni nada menos que de Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris que en los últimos meses ha ganado mucha popularidad en redes sociales con el programa ‘Jalando fierro’ y ‘Más allá del Fierro’.

“Algunos ya sabían porque doña Alegría -su abuela- me reveló desde antes. (Mi tío Poncho de Nigris) no me dijo nada, lo único que me dijo fue sé tú; voy a entrar siendo yo, si me va bien, que bueno, sino pues está gacho. Siento que no tengo nada que perder, lo veo más como una oportunidad”, comentó.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo Tamez de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León; actualmente tienen 25 años de edad y se encuentra dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional con el respaldo de su famosa familia.

Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana del conductor Poncho de Nigris y los futbolistas, Aldo y Antonio de Nigris.

Hasta el momento, cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y cerca de 600 mil en TikTok, mientras que en su canal de YouTube ‘Más allá del fierro’ alberga 200 mil suscriptores.

(Rs)

“No he tenido novia en mucho tiempo, me desvelo mucho y me gusta el pisto”, confesó sobre sus debilidades.

Respecto a ‘La Casa de los Famosos México, aseguró que está listo para entrar, buscará que el público lo conozca al 100 por ciento y se declaró como sensei de la hipertrofia -aumento del tamaño muscular-.

(IG: @aldotdenigris)

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

La tercera temporada del reality comenzará el próximo domingo 27 de julio en punto de las 20:00 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas.

A continuación te contamos quiénes son los habitantes confirmados de esta temporada hasta ahora:

Facundo (conductor, comediante y actor)

Olivia Collins (actriz)

Aaron Mercuri (influencer)

Alexis Ayala (actor, productor y bailarín)

Mar Contreras (actriz, cantante y chica reality)

Aldo de Nigris (influencer)

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quiénes son los conductores de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

Galilea Montijo (conductora principal)

Odalys Ramírez (conductora)

Diego de Erice (conductor)

Wendy Guevara (conductora pre y post galas)

Ricardo Margaleff (conductor pre y post galas)

Marie Claire Harp (conductora digital)