Maribel Guardia habría despedido a su abogado por hablar del caso de José Julián; él lanza controversial mensaje

(YT Javier Ceriani/IG)

El conflicto legal entre Maribel Guardia, su nieto José Julián y la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, sumó un nuevo giro ahora que se aseguró que la actriz costarricense aparentemente abría despedido a su propio abogado tras desmentir sus declaraciones.

La versión fue compartida por Javier Ceriani en su programa, y en esa misma emisión el abogado en cuestión, Saddam Castillejos, rompió el silencio para responderle a la actriz.

Ceriani afirma que Maribel despidió al abogado tras hablar de los amparos

Durante una transmisión del 9 de julio en su canal, Javier Ceriani informó que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, presuntamente tomaron la decisión de desvincular al abogado Saddam Castillejos, quien días antes habló sobre el caso de su clienta de forma pública.

En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

“Tengo que informar que este abogado Sadam Castillejos, que habló ayer conmigo ya está despedido por Maribel Guardia y Marco Chacón. No les gustó que haya hablado ni que haya dado tanta información. Hoy deja de ser el abogado de Maribel Guardia”, afirmó Ceriani.

El periodista subrayó que el abogado no se retractó ni ofreció disculpas, lo que habría generado molestia dentro del entorno familiar.

El abogado responde: “Sin problema, que sigan su camino”

Lejos de guardar silencio, Saddam Castillejos respondió a Maribel Guardia con un mensaje directo pero sin perder la cortesía. En declaraciones ofrecidas en el canal de Ceriani, dijo:

Una jueza determinó que, luego de 38 días bajo su custodia, el menor fuera devuelto a su madre, Imelda Tuñón. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

“Lo dije con conocimiento porque estuve al frente de los amparos, conozco el asunto perfectamente aunque no estoy llevando la sucesión, eso lo están llevando otras personas. Pero aún así yo tengo la visión global del asunto”.

Agregó que comprende la molestia de Maribel, pero considera que no tenía por qué pedir permiso para hablar de algo que, según él, le compete profesionalmente.

“Marco no está enojado, la que está enojada es Maribel. Sin problema, que sigan su camino y que Dios me los proteja. Desconozco cuál es el motivo por el que ella se haya molestado, tal vez porque no avisé antes, pero yo no necesito pedirle permiso a nadie para hablar de lo que yo sé que puedo hablar de un caso”.

Castillejos insistió en que lo declarado por él es verdad y que puede ser corroborado en documentos oficiales:

“Yo soy el experto y el abogado, con independencia de que Marco es abogado, todo lo que dije es verdad, hay datos públicos que pueden consultar en los expedientes y pueden corroborar que todo lo que mencioné es verdad. Es que el amparo es la parte más importante para que regrese el menor con Maribel, los amparos son la clave. Maribel está molesta, pero desconoce que lo más importante de este asunto legal son los amparos y yo estaba al frente de los amparos”.

(IG: @imetunon)

Contexto del conflicto entre Maribel, Imelda y el abogado

Todo este escándalo comenzó cuando el abogado Saddam Castillejos, que había representado a Maribel en los amparos, habló en medios sobre la estrategia legal que permitiría que José Julián volviera a vivir con su abuela.

Sus palabras llamaron la atención y Maribel Guardia lanzó un comunicado condenando que alguien estuviera hablando en su nombre.

“No lo autorizamos”, dijo de forma tajante Maribel, dejando ver que no estaba de acuerdo con las declaraciones públicas del abogado, ni con la información compartida sin su consentimiento.

Ahora, el caso se complica aún más con la aparente salida del abogado del equipo legal de Maribel Guardia, y con su insistencia en que tiene pleno conocimiento del proceso, incluso aunque ya no esté al frente de él.