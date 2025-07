Caen seis presuntos miembros de Los Mayos del Cártel de Sinaloa en BC con más de medio millón de pesos en drogas

El inmueble revisado en Tijuana (SSPC)

Cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos en Baja California como resultado de un cateo en un inmueble que al parecer era utilizado por una célula criminal dedicada a la venta y distribución de drogas. Las personas capturadas serían integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Además, en el sitio ubicado en la colonia La Gloria, en Tijuana, los agentes de seguridad también hallaron mil pastillas de fentanilo, un kilogramo de metanfetamina y seis plantas de marihuana. Las estimaciones de las autoridades indican que se trata de una afectación de 644 mil pesos al crimen organizado.

El arresto de las seis personas fue informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 7 de julio. La institución detalló que los sujetos fueron asegurados junto con un par de armas de fuego cortas, 35 cartuchos, un vehículo y dispositivos GPS.

Las seis personas arrestadas (SSPC)

Si bien el informe de los hechos indica que las detenciones fueron resultado de un cateo, la misma SSPC, en su informe diario, indica que fueron dos labores de cateo.

“Elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, detuvieron a seis personas, les aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 35 cartuchos, diversas dosis de droga, cuatro dispositivos GPS y un vehículo", se puede leer en el informe que destaca las acciones realizadas durante el fin de semana.

Capturados durante la madrugada

Mientras que el material gráfico muestra a los ahora detenidos, además de agentes de seguridad a las afueras de un inmueble.

Las dosis del opioide incautadas (SSPC)

Reportes del medio La Jornada indican que las personas detenidas son identificadas como Thania Guadalupe J., de 35 años; Andrea L., de 19; Omar Ulises H., de 33; Juan Carlos C., de 30; Javier Alexander C., de 19 y Abel Francisco C., de 28.

Infobae México consulto el Registro Nacional de Detenciones (RND) y corroboró que por lo menos tres de los sujetos referidos (Juan Carlos, Javier Alexander y Andrea) fueron capturados poco después de las 5:00 de la mañana del pasado 3 de julio en inmediaciones de avenida Paseo Vista del Rey de la privada Urbi Quinta Versalles.

Metanfetamina con valor millonario en Baja California

Otra de las acciones realizadas en días pasados en Tijuana fue la detención de un hombre que manejaba un tractocamión con mil 140 kilos de metanfetamina escondidos entre tomates. El costo de la dro0ga sería de 308 millones de pesos, según la SSPC.