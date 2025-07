Alerta en San Luis Potosí, Fiscalía investiga envenenamiento masivo de 45 perros en Salinas de Hidalgo

La Fiscalía de San Luis Potosí investiga la muerte de 45 perros con síntomas de envenenamiento, mientras la organización Adopta Salinas exige justicia y esclarecimiento.(Adopta Salinas)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una investigación por la muerte de 45 caninos en el municipio de Salinas de Hidalgo, en el altiplano potosino.

Los casos, registrados en los últimos días, han generado alarma entre activistas y habitantes, quienes denuncian un presunto envenenamiento masivo . La organización “Adopta Salinas” ha sido una de las principales voces en la denuncia, señalando que entre las víctimas se encuentran perros rescatados, comunitarios y con hogar.

Los animales afectados, según testimonios recabados, presentaron síntomas de “sangrado por nariz y recto, rigidez corporal y muerte lenta y dolorosa, síntomas compatibles con sustancias altamente tóxicas”, según menciona Adopta Salinas.

Esta situación ha llevado a la interposición de una denuncia formal ante la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables de estos actos .

Investigación en Curso y Riesgos para la Salud Pública

Ana Dolores Adriana Rocky, de “Adopta Salinas”, denuncia la muerte de 48 perros por posible envenenamiento y advierte el peligro que representa el veneno para niños y personas vulnerables. (Adopta Salinas)

Ana Dolores Adriana Rocky, representante de la asociación “Adopta Salinas”, informó que desde finales de mayo comenzaron a recibir reportes de perros muertos o agonizantes en distintas colonias del municipio, contabilizando hasta ahora al menos 48 animales fallecidos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí realiza trabajos de campo para esclarecer los hechos, estableciendo líneas de investigación para proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

La activista también alertó sobre el peligro que representa la sustancia tóxica utilizada, la cual podría estar siendo colocada en sitios donde se deposita basura, poniendo en riesgo no solo a los animales, sino también a niños, personas en situación de calle y cualquier ciudadano que pueda tener contacto con los residuos. “Es muy preocupante porque no sabemos dónde más puedan estar arrojando este veneno. Podría afectar a cualquier persona”, advirtió Rocky.

Un Problema Estructural y la Demanda de Justicia

Ana Dolores Adriana Rocky, de "Adopta Salinas", denuncia que pese a esterilizar perros a bajo costo sin apoyo oficial, los animales continúan siendo víctimas de envenenamiento y exige justicia. (Adopta Salinas)

Ana Dolores reconoció que el municipio de Salinas de Hidalgo enfrenta un problema de sobrepoblación canina y lamentó que las autoridades no hayan implementado campañas suficientes de esterilización gratuita .

Rocky denunció que su organización ha asumido por cuenta propia campañas de esterilización a bajo costo, logrando intervenir entre 20 y 40 perros por jornada, pero sin el apoyo gubernamental o de la ciudadanía .

La activista añadió que , a pesar de sus esfuerzos, los perros esterilizados y cuidados siguen siendo víctimas de envenenamiento: “Nosotros estamos pagando las esterilizaciones de las perritas de la calle, las liberamos después de cuidarlas 15 días, y aun así las están matando”, expresó.

La denuncia formal, presentada ante la Fiscalía, busca que el caso no quede impune y que se haga justicia para los animales afectados . “Queremos justicia. No es justo que esto quede en el olvido. No es justo que maten así a seres inocentes. Y no es justo que quien lo hizo se salga con la suya”, afirmó Rocky .