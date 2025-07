La entrevista en la que Julio César Chávez aseguró conocer a los principales líderes del narco

El gran campeón mexicano habló del acercamiento que tuvo con algunos líderes del narco. (Mariana Campos / Infobae)

Julio César Chávez Jr. fue detenido la mañana de este 2 de julio en Los Ángeles, días después de su derrota frente Jake Paul en California.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador de 39 años tiene una detención activa en México y es señalado de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ante lo ocurrido, se revivió la entrevista en la que su papá, Julio César Chávez, confesó haber conocido a los principales líderes en narco tras convertirse en campeón.

Sus declaraciones fueron hechas en una plática con Yordi Rosado para YouTube, donde reveló que la sitiuación había ocurrido años antes de su retiro, justo en el auge de su carrera como deportista.

El hijo de la 'Leyenda' fue arrestado en California a escasos días de haber peleado con Jake Paul. (X/Homeland Security)

Qué dijo Julio César Chávez en la entrevista con Yordi Rosado

Durante la charla, “El Gran Campeón Mexicano” recordó lo qué vivió durante la decada de los 90, cuando fue invitado a una fiesta privada donde se encontraban los hombres más buscados de México como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Amado Carrillo “El señor de los cielos” y los hermanos Arellano Félix.

La reunión con los principales líderes del narco surgió después de su triunfo con Héctor ‘Macho’ Camacho; y aunque se quisiera negar, llegaban por él camionetas armadas.

“Cuando yo me coroné campeón del mundo yo era su ídolo, me mandaban llamar y si no iba, me llevaban. Llegaban camionetas llenas de gente armada: ‘oye, te quiere conocer el patrón’“, relató.

La vez que Julio César Chávez aseguró conocer a los principales líderes del narco Crédito: YouTube: Yordi Rosado

Asimismo, explicó que la principal razón por la que accedía a ir a ese tipo de reuniones era para no tener problemas, pues nunca se dedicó a ese negocio.

“Mejor hacer amigos que enemigos”, enfatizó; y agregó: “Yo era amigo de todos y siempre me respetaron. Me regalaban droga, relojes, diamantes”.

Cuál es la postura de la familia ante la detención de Julio César Chávez Jr.

La familia Chávez manifestó su total e incondicional respaldo a Julio César Chávez Jr., subrayando la confianza en su inocencia y su calidad humana; asimismo, reiteraron su esperanza en que tanto las instituciones judiciales de México como las de Estados Unidos puedan esclarecer el caso conforme a derecho y de acuerdo a la verdad de los hechos.

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad”, expresaron.