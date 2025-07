¿Cuántas constancias entregó el INE tras la inédita votación judicial?

INE entrega 801 constancias a magistrados y jueces, resultado de la histórica elección judicial. Foto: INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras conforme a los acuerdos sobre cómputos, sumatoria, declaración de validez de la elección y asignación de cargos a quienes obtuvieron el mayor número de votos. Este proceso abarcó la designación por paridad de género de 438 magistrados y magistradas para tribunales de circuito, y 363 juezas y jueces de distrito.

Tras una larga controversia debido a la legalidad y transparencia de la pasada elección judicial, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, destacó que la declaración de validez de estas elecciones representa más que un trámite administrativo; “es un acto de afirmación democrática, una expresión que refleja que la voz del pueblo mexicano ha sido escuchada, respetada y transformada en mandato”, expresó.

Taddei insistió en la trascendencia de este proceso, único en su tipo: por primera vez en la historia una nación confiere a su ciudadanía la responsabilidad de elegir, mediante voto directo, a quienes integrarán su poder judicial.

De acuerdo con la funcionaria, este hecho representa un principio de legitimidad para ejercer funciones jurisdiccionales con independencia, ética y responsabilidad ante la nación, enfatizó que “la justicia, para ser legítima, debe nacer también del consentimiento popular”.

En referencia a las personas electas,Taddei describió este proceso electoral como un acto de emancipación democrática, “el pueblo ahora no solo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes lo juzgarán”, sostuvo. Además, recordó a las y los candidatos que su legitimidad proviene directamente de la ciudadanía: “A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos: no han sido designados, han sido electos; no representan a un sector, a una élite o a una coyuntura, representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana y más equitativa. Su legitimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía”

Acompañada por consejeras, consejeros y la Secretaría Ejecutiva del INE, Taddei destacó que el instituto ofreció un proceso transparente, legal y confiable. “Hemos defendido la idea de que la democracia es y debe seguir siendo el único camino legítimo para construir el poder público”, afirmó.

La entrega de las 801 constancias para magistrados, magistradas, juezas y jueces se realizó por grupos que abarcan distintos circuitos judiciales:

Circuitos 1 al 3: Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Circuitos 4 al 14: Nuevo León, Sonora, Puebla, Veracruz, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán.

Circuitos 15 al 32: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche y Colima.

Con este acto, el INE concluye formalmente la etapa de declaración de validez y entrega de constancias de la primera elección basada en voto ciudadano para la integración del Poder Judicial.