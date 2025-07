Caso de Chávez Jr. “no se puede generalizar”; deportistas con nexos criminales no representan al deporte: Sheinbaum

Para la presidenta, el caso del pugilista mexicano no debe de ser relacionado con los demás atletas. (Jovani Pérez)

El caso de Julio César Chávez Jr. continúa generando reacciones a nivel nacional, pero ahora fue la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la reflexión, destacando que este episodio no debe convertirse en un estigma para la órbita del deporte mexicano, ni para los jóvenes que buscan inspiración en los ídolos deportivos.

Tras la detención de Chávez Jr. en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, Sheinbaum pidió no caer en la trampa de generalizar ni etiquetar al deporte mexicano por las decisiones individuales de una persona.

El hijo de la 'Leyenda' fue arrestado en California a escasos días de haber peleado con Jake Paul. (X/Homeland Security)

Durante la conferencia matutina de este viernes 4 de julio, la titular del Ejecutivo hizo énfasis en que, el caso del hijo del gran campeón no debe ser usado como una referencia para desacreditar a los deportistas ni para sugerir que las figuras del deporte son malas influencias. A su vez, resaltó los programas e iniciativas que pretenden mantener a los jóvenes y niños por un buen camino.

“No se puede generalizar. Julio César Chávez Jr. es solo una persona. ¿Qué buscamos nosotros? A través de programas como ‘México canta’, promover una cultura distinta en el país.

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Julio Cesar Chavez Jr. reacts before fighting against Jake Paul at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

La presidenta también aprovechó para hacer una crítica al contenido que desde hace varios años ha influido en la juventud mexicana. Señaló que, durante los tiempos más intensos de la llamada guerra contra el narcotráfico y desde hace dos sexenios, se comenzaron ha popularizar las series de televisión que glorifican a los criminales.

Aunque aclaró que no se trata de censurar ni de prohibir, sí destacó que la estrategia debe centrarse en ofrecer otras visiones y aspiraciones para los jóvenes, utilizando la música, el arte y el deporte como plataformas para construir un modelo cultural más positivo.

“Durante toda esa época de la guerra contra el narco y también en el gobierno de Peña Nieto, al mismo tiempo salían series televisivas enalteciendo a los mismos delincuentes, como si eso fuera el mejor estilo de vida para un joven mexicano; eso no. Y no vamos a censurar y decir que eso no salga, nosotros no pensamos que la prohibición sea la solución, sino promover otras visiones a través de la música y del deporte”, indicó la presidente durante la Mañanera.

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del viernes 4 de julio (captura)

Por otro lado, las autoridades estadounidenses han acelerado el proceso de deportación tras detectar presuntos vínculos del boxeador con organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa. De concretarse su traslado a territorio mexicano, Chávez Jr. enfrentaría múltiples imputaciones en un juicio federal.