Noroña dedica emotivo mensaje a senadores en su última sesión como presidente de la mesa directiva

En el marco del cierre del periodo extraordinario de sesiones del primer periodo de la LXVI Legislatura del Senado, Gerardo Fernández Noroña dedicó un emotivo mensaje al pleno. Según dijo, se trató de una despedida y agradecimiento motivado por la última sesión que, posiblemente, encaminó como presidente de la mesa directiva.

El pasado 1 de julio de 2025, en el cierre de la sesión, Fernández Noroña dedicó cerca de cinco minutos para expresar su agradecimiento al pleno. En su mensaje destacó su elección, casi unánime, como presidente de la mesa directiva el 1 de septiembre de 2024 y catalogó el periodo como uno de los más “memorables” en su trayectoria política.

“Esta es para mí una sesión histórica porque es la última sesión que me tocará presidir (...) No puedo dejar de agradecerle a todos los grupos parlamentarios. No se me va a olvidar, lo llevaré siempre en el corazón, que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera este año la mesa directiva”, dijo ante los senadores presentes.

Durante el cierre del primer año de sesiones de la LXVI Legislatura, el presidente de la mesa directiva dedicó un mensaje y agradeció al pleno por su respaldo para designarlo en el cargo el pasado 1 de septiembre de 2024. (X/@senadomexicano)

De igual manera, reconoció que durante el año más reciente tuvieron lugar álgidos debates entre legisladores. No obstante, señaló que “no se deben hacer personales” y negó guardar algún rencor o agravio por las discusiones en las que llegó a verse involucrado.

“Para mí este año ha sido de enorme crecimiento, de enorme reconocimiento. Para mí ha sido un enorme privilegio presidir la mesa directiva en la Cámara de Senadores (...) Este año que me tocó presidir me lo llevó en el corazón. Es la parte más importante que yo haya tenido a lo largo de mi carrera política, y miren que atesoro muchos momentos a lo largo de la lucha social y actividad política dentro del movimiento del que formo parte”, expuso.

En su discurso también agradeció a los grupos parlamentarios de oposición, es decir al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) por haber votado a favor de su postulación como presidente de la mesa directiva al inicio de la legislatura.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado recordó los álgidos debates con algunos legisladores (Crédito: Cuartoscuro)

A lo largo de su función como presidente de la mesa directiva del Senado, Noroña sostuvo desencuentros con legisladores como Alejandro Moreno Cárdenas, Lilly Téllez. De igual manera, llegó a ser criticado por algunos posicionamientos sobre temas de coyuntura relacionados con la relación con Estados Unidos. Pese a ello, en la clausura recibió el reconocimiento de aliados y opositores.

En semanas previas, Noroña descartó interés por reelegirse en el cargo y delegó la decisión al consenso de su grupo parlamentario, el cual parece apuntar a la elección de una mujer para asumir la presidencia de la mesa directiva.