“Sí vivimos separados”: Eugenio Derbez habla sobre rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo

No quería casarse con ella: Eugenio Derbez revela los secretos más oscuros de su relación con Alessandra Rosaldo (Fotos: Instagram/@ederbez)

Eugenio Derbez vuelve a estar en el centro de la conversación pública, no por sus éxitos en Hollywood ni por su activismo social, sino por los rumores que han rodeado su relación con Alessandra Rosaldo.

Las redes sociales estallaron este fin de semana luego de que el actor compartiera una serie de imágenes familiares que, en lugar de calmar las aguas, desataron una ola de interpretaciones, memes y especulaciones.

Mientras algunos celebraban la aparente unión entre Derbez y Rosaldo, otros señalaron la falta de interacción entre ambos, alimentando versiones de distanciamiento.

Ahora, en una entrevista reciente, el actor rompió el silencio y habló directamente sobre la situación, dejando entrever que la pareja sí ha vivido por separado… pero con una explicación que busca poner fin a los señalamientos.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo mansión Los Ángeles. (YouTube / Instagram)

Lo que dijo Eugenio Derbez sobre su relación

Durante una entrevista transmitida el pasado 30 de junio en el programa Sale el Sol, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre los rumores de una posible separación. Su declaración dejó a muchos con más preguntas que respuestas:

Rumores de separación envuelven a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

“Pues sí vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos vamos a juntar y a la siguiente semana nos separamos porque estamos continuamente trabajando”, declaró el actor.

Y aunque aceptó que no están juntos físicamente todo el tiempo, insistió en que eso no significa una ruptura:

“Estamos juntos en la marcha, por lo que son rumores”.

El actor aprovechó también para hablar sobre su participación en manifestaciones en favor de los migrantes en Estados Unidos:

Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision.

“Quiero decirles que no están solos, yo estuve en las marchas, pero en redes la gente nunca está contenta. Que si vas a las marchas estás yendo por likes, me río porque casi no publico lo que hago, pero esta ocasión sí era importante dar la cara y he estado usando mis redes para información, para gente que necesitan abogados.”

Los rumores sobre una posible separación comenzaron hace varias semanas, sin embargo, la pareja se había mantenido al margen de las declaraciones.