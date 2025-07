“Los juzgados están cerrados”: Gustavo Adolfo Infante niega que haya resolución legal en el caso Imelda-Maribel

Gustavo Adolfo Infante celebró que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

El periodista Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio sobre el escandaloso caso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, exnuera de la actriz.

En un encuentro con la prensa, el conductor de De Primera Mano lanzó fuertes declaraciones contra Marco Chacón —esposo de Maribel—, y cuestionó el manejo mediático que se ha hecho del proceso judicial por la custodia de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

¿Ganó Imelda Tuñón el caso?

Infante aseguró que actualmente no existe una resolución legal en el caso debido a la huelga del poder judicial.

“Es un asunto muy delicado porque todos hemos metido la mano y hablado y a lo mejor sin saber bien del tema, pero la realidad es que los juzgados y tribunales están cerrados porque están en huelga. Entonces, ni nadie ha ganado, ni nadie ha perdido, porque tienen un mes cerraditos”.

La joven habría dado positivo a la prueba casera que se hizo en vivo en 'De primera mano'. Crédito: IG/gainfante IG/imetunon

También aprovechó para desmentir versiones que señalaban que el abogado Carlo Uriel habría ganado un proceso legal en favor de Maribel: “Entonces cuando Carlo Uriel dijo que había ganado, no sé de dónde lo sacó”.

“Marco Chacón quería ser el albacea”: Gustavo Adolfo señala modus operandi

El periodista no se guardó nada al hablar sobre el supuesto papel que ha jugado Marco Chacón, a quien acusa de manipular información y buscar beneficios personales en medio del escándalo.

“Yo creo, (Carlo Uriel) él tiene línea directa con Marco Chacón, así como tenía línea directa con un cuate en Los Ángeles al que le daba todas las exclusivas. ¿De dónde iban a tener a la nana, al mejor amigo que ni era? Marco Chacón ahí está en la declaración de Fernando Gamboa: ‘me dijo que me iba a sacar de la bronca si le daba una exclusiva a Javier Ceriani’. Esa es la realidad, el modus operandi de Marco Chacón”.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Marco Chacón intentó impedir que autoridades de la CDMX ingresaran a su casa. (El Minuto que cambió mi destino / @maribelguardia, Instagram)

Gustavo también reveló que tuvo contacto directo con Chacón, pero decidió no colaborar: “A mí me mandó cosas, la primera demanda de ella, pero como no le entré, ahí se rompió la relación”.

Sobre la situación de José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa, Infante fue contundente: “Yo no soy vidente, pero creo que el niño debe estar con su mamá y que Marco Chacón quería ser el albacea y quedarse con parte de la herencia, se puso como heredero de Joan Sebastian. Creo que Marco Chacón tendría que responder”.

Aunque admitió que hay miedo de hablar, dijo estar preparado: “Por supuesto que te da miedo, pero soy ya una cobija muy miada, entonces yo creo que en el momento en que unos agentes federales o ministeriales me quisieran extorsionar, inmediatamente voy a la policía y levanto la voz”.

En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

“No soy amigo de Imelda, conozco más a Maribel”: lo que dijo de Addis Tuñón

Sobre su relación con las involucradas, aclaró: “No crean que soy amigo de Imelda, conozco más a Maribel y creo que ha sufrido mucho, perdió a su único hijo... a mí lo que me extraña es que Maribel dice una cosa públicamente y hace otra en los tribunales”.

En un cuestionamiento que podría levantar polémica, señaló: “Puede ser que esté mal asesorada, pero a las que son mamás yo les preguntaría: ‘¿Le prestarían a su hijo a una señora que quiso hacerte pasar como loca o drogadicta? O sea, ¿con qué confianza le vas a llevar a tu hijo? Yo no le prestaba al mío”.

Además, se deslindó de los comentarios de su compañera Addis Tuñón: “Addis y yo no hablamos del tema, porque Addis es mi compañera nada más y cada quien debe responder por sus datos. Addis es más cercana a Imelda que yo. En realidad he tomado mi experiencia profesional para ver este caso, puedo estar equivocado”.