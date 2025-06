“Nosotros no vamos a cubrir a nadie”, afirma Sheinbaum respecto al desmantelamiento de red de huachicol

La mandataria comentó que se trata de una red que obtenía el combustible de ductos de PEMEX. (Presidencia)

En la Mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto al tema del huachicol, pues el día de ayer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó el desmantelamiento de una red importante de robo de combustible.

Frente a este panorama, las dudas comenzaron a surgir entre la población y uno de los reporteros quiso saber si de acuerdo con la información obtenida se había encontrado que el huachicol llegara de otros países como Estados Unidos.

Ante esta pregunta, la mandataria comentó que se trata de un grupo de personas que obtenía el combustible a través de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Sheinbaum sobre red de huachicol

Una vez que las autoridades concluyan con la investigación, proporcionarán detalles al respecto, según Sheinbaum. (Presidencia)

“Este es un grupo que obtenía el combustible de ductos de PEMEX. Ayer lo explicó Omar y todo el gabinete de seguridad; se trata de una investigación de cerca de seis meses de trabajo y por otro lado también hay investigaciones de combustible que llegaba a través de puertos marinos y terrestres”, afirmó la mandataria.

Además compartió que el objetivo es erradicar por completo este delito y señaló que Andres Manuel López Obrador avanzó mucho, por lo que el gobierno actual se encuentra dando seguimiento, lo que les permite investigar todavía más respecto a los grupos delincuenciales.

Con esto señaló que también existe otra parte que es “dónde venden ese combustible robado”, razón por la que las investigaciones continúan.

Al tratarse de una red de gran magnitud, el reportero comentó que era imposible que no hubiera colaboración de funcionarios, a lo que Sheinbaum respondió que “lo está trabajando la Fiscalía General de la República (FGR) y todo el gabinete de seguridad”.

También comentó que están combatiendo la corrupción, pues si no estuvieran actuando al respecto, “no se habría dado un golpe tan importante como el que dio el gabinete de seguridad”. Agregó que se trata de un trabajo constante y que diariamente se debe continuar, pues no se trata de llegar a un punto y terminar, sino que es una labor del día a día.

“Este trabajo es de todos los días y debe darse continuidad a investigaciones que surgen y que van llevando a distintos vínculos”, concluyó la mandataria.

Posteriormente, el tema de los operadores de huachicol seguía sobre la mesa, ya que, AMLO habría señalado que supuestamente se había acabado con este delito, por lo que suponían que dicha red habría operado mientras el expresidente estaba ejerciendo.

Ante esta conjetura, Sheinbaum comentó que la Fiscalía de la República hace las investigaciones y puntualizó que su gobierno no va a encubrir a nadie, pues " si hay alguien involucrado en un delito, se va a proceder. No estaríamos haciendo las investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo del asunto".

Agregó que se harán las investigaciones pertinentes y que el gabinete de seguridad ya lo informará en su debido momento y dará los detalles respecto a cómo obtuvieron la información, desde cuándo operaba, así como otros detalles una vez que se cierre la investigación.