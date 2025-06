Mujer de EEUU se somete a cirugía facial en Guadalajara y se vuelve viral por su impresionante transformación

La mujer celebró los resultados y destacó sentirse agusto con ello. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Michelle Wood, una mujer de 50 años originaria de Estados Unidos, se volvió viral en TikTok tras compartir el proceso completo de su cirugía estética facial realizada en Guadalajara, México. La transformación fue tan impactante que usuarios de redes sociales aseguran que ahora luce como si tuviera 26 años.

Según Milenio, con una inversión cercana a los 300 mil pesos mexicanos, Michelle ha documentado cada paso de su recuperación, revelando no solo los resultados físicos, sino también el proceso emocional que ha vivido.

Según contó en sus videos, el cambio ha sido tan radical que incluso su propio hijo fue confundido con su pareja en una visita médica. “Todavía no me reconozco”, confesó.

“Nunca me había visto así. Incluso cuando tenía 20 años, no me veía así porque siempre fui muy, muy obesa”. Michelle explicó que perdió más de 130 libras en dos ocasiones, lo que dejó efectos visibles en su piel, por lo que el procedimiento fue también una forma de cerrar ese ciclo personal.

La mujer celebró los resultados de su cirugía. Foto: (Captura de pantalla)

La cirugía fue realizada por la doctora Maribel Belmontes Castillo, reconocida en redes por su enfoque conservador. Michelle se sometió a un estiramiento facial completo, estiramiento de frente, blefaroplastia superior e inferior, estiramiento de labios y un mini implante de mentón. Su objetivo no era parecer más joven exactamente, sino renovar su imagen: “No quería lucir como de 20. Solo quiero lucir como si hubiera dormido por 30 años”, dijo.

Durante los primeros días postoperatorios, Michelle experimentó incomodidad y una fuerte hinchazón. En sus palabras, se sentía “como una muñeca Bratz”, sin reconocerse en el espejo. Sin embargo, expresó sentirse encantada con los resultados y con la atención médica recibida en Guadalajara.

Destacó que la doctora la visitó diariamente durante los primeros 10 días y que una enfermera permaneció con ella las primeras 24 horas después de la operación, algo que calificó como “una atención preciosa y limpia como una patena”.

La mujer se hizo viral en redes por sus resultados. Foto: (Captura de pantalla)

Ante las preguntas sobre los riesgos de operarse en el extranjero, Michelle fue clara: “Hay riesgos en cualquier cirugía. Para mí, no fue diferente ir a México que a cualquier otra área metropolitana donde hubiera tenido que viajar”.

Mientras sigue recuperándose, Michelle comparte su experiencia con miles de seguidores. Su historia ha generado una ola de reacciones positivas, donde destacan lo natural de su transformación y el nivel profesional del trabajo realizado.

Entre los comentarios más recurrentes, muchos señalan que “parece otra persona” y que su nueva apariencia es “impresionante y rejuvenecedora”.