Imelda Tuñón envía contundente mensaje a Maribel Guardia tras ganar custodia de su hijo

Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, habló nuevamente ante los medios sobre el conflicto legal y familiar que vivió hace unos meses con Maribel Guardia, quien la denunció por presunto maltrato infantil contra su hijo.

Tras haber recuperado la custodia del menor, Tuñón se sinceró sobre sus sentimientos hacia la madre de su fallecido esposo y aseguró que, a pesar de todo, no guarda rencor. “Yo creo que era tan innecesario esto y creo que tomó una muy mala decisión y digo pues… la perdono, porque ya la verdad es que no me importa. Me importa que esté bien, me importa que siga con su vida y que ojalá que de salud siga mejor”, declaró, dejando entrever que Maribel podría estar atravesando un momento complicado.

Estas declaraciones contrastan con la tensión que se vivió meses atrás, cuando la actriz costarricense solicitó apoyo legal para intervenir en la custodia de su nieto, argumentando supuestas situaciones de riesgo para el menor.

¿Un reencuentro entre Imelda y Maribel?

En entrevista para Ventaneando, Imelda compartió un gesto significativo por parte de Maribel hacia su nieto: un regalo de cumpleaños que alegró al pequeño José Julián. “Un regalito, sí, le llevó un regalito. Que ya le había comprado porque la otra la tenía yo. Entonces, ahora tiene dos. Y le regaló unas plastilinas y un juego de química”, relató entre risas.

Este detalle no pasó desapercibido para la prensa, que interpretó el gesto como una posible señal de reconciliación. Cuando fue cuestionada al respecto, Imelda respondió de forma positiva, pero con una advertencia: “Yo creo que si dejan de interferir terceras personas y fuéramos ella y yo, yo creo que ya hubiera un acercamiento”.

Sus palabras dejan claro que la relación entre ambas sigue siendo compleja, marcada por desacuerdos pasados, pero también por un deseo implícito de sanar y mirar hacia adelante, especialmente por el bienestar de José Julián.

Mientras tanto, el regalo de Maribel representa no solo un símbolo de afecto hacia su nieto, sino también un posible punto de partida para retomar el contacto familiar. La historia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa desarrollándose entre la tensión del pasado y la posibilidad de un futuro más conciliador.

