Hijo de Luis de Llano cree en la inocencia de su papá en caso Sasha Sokol, pero respeta el fallo de la Suprema Corte

Suprema Corte rechazó amparar a Luis de Llano. Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Tras una sesión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros rechazaron amparar, por unanimidad de votos, al productor Luis de Llano Macedo.

Dicha decisión confirma la sentencia que fue dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de CDMX el 26 de septiembre de 2023 tras la demanda impulsada por Sasha Sokol.

En relación a lo ocurrido, Francisco de Llano, hijo del productor que se desempeña como DJ, se pronunció al respecto en sus redes sociales, declaraciones que fueron retomadas por “Ventaneando”.

Hijo de Luis de Llano se pronuncia ante fallo de la Suprema Corte. (Foto: Instagram)

Pese a aceptar la decisión de las autoridades, el joven señaló que cree que en la inocencia de su papá, pues a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de conocerlo en varios aspectos.

“Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado con una decisión que, aunque legalmente es válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón”, expresó.

Asimismo, enfatizó que su postura no solo está relacionada con el lazo familiar que los une, sino también con las experiencias que han compartido juntos.

“Quiero decirlo con claridad y sin rodeos. Creo en su inocencia, no por costumbre, no por lazo familiar, sino porque he visto de cerca su forma de ser, de actuar, de vivir con principios y de mirar al mundo con integridad”, puntualizó.

Finalmente, reconoció que el proceso será una completa prueba de carácter y convicciones, aunque también lo describió como “duro, injusto y profundamente doloroso”.

Hijo de Luis de Llano cree en su inocencia. Foto: Instagram

¿Cuál es la condena civil que deberá cumplir el productor Luis de Llano?

La demanda presentada por Sokol se centró en el daño moral sufrido a raíz de la relación y de las declaraciones públicas del productor. Un juez civil determinó en 2023 que sí existió daño moral, al concluir que hubo un abuso de poder por parte del productor, dado que la cantante era menor de edad y él ocupaba una posición de autoridad en su entorno profesional.

La sentencia fue apelada por el productor, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificaron la resolución, consolidando así el fallo en su contra.

Luis de Llano deberá ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol.(Foto: Cuartoscuro)

A partir de la sentencia firme, De Llano debe cumplir con una serie de medidas establecidas por el tribunal que abarcan ofrecer una disculpa pública, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, no volver a mencionar su nombre y reparar el daño mediante una compensación económica.