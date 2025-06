¿Lo consiguió? Raúl Araiza reta a Andrea Legarreta y Galilea Montijo a darse un beso; le planta uno a Paul Stanley

(Captura Hoy)

La transmisión en vivo del programa ‘Hoy’ de este jueves 26 de junio dio un giro inesperado cuando Raúl Araiza le plantó un beso a su compañero y amigo, Paul Stanley. Esto con la intención de desafiar a Andrea Legarreta y Galilea Montijo a hacer lo mismo.

Todo comenzó cuando las conductoras alimentaron su shippeo GalAndy con comentarios sarcásticos como: “Te hubiera peinado después del mañanero” o “Te bañe, te sequé pero no te peiné”.

“Les damos carnita en TikTok“, comentó Galilea Montijo entre risas y Andrea Legarreta agregó: ”Luego dicen: cuando nos lo confirmen vamos a hacer como que nos sorprendemos”.

Los conductores retaron a sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. IG: @programa_hoy

En ese momento, Paul Stanley interrumpió para pedirle a Raúl Araiza empezar su shippeo.

“Lo nuestro ya era abierto, tú lo sabes”, comentó ‘El Negro’ Araiza, pero terminó dándole un beso de piquito a su compañero.

“Ahora ustedes”, exigió Araiza a sus compañeras.

(IG: @programahoy)

Galilea Montijo lo intentó, pero Andrea Legarreta de inmediato puso una barrera y se alejó; no obstante, aseguró que si en algún momento se abre a la oportunidad de tener un romance con una mujer, lo haría con su compañera.

“Ya le dije a Gali que cuando me de la oportunidad, me la voy a dar con ella, que no me la voy a dar”, declaró.

(Instagram)

El día que Raúl Araiza besó a Andrea Legarreta

Esta no es la primera vez que los conductores de ‘Hoy’ dan de qué hablar por un beso, pues en 2018 Raúl Araiza protagonizó un momento televisivo que desató polémicas dentro y fuera de la pantalla.

Durante una transmisión de ‘Hoy’, el conductor tomó por sorpresa a su compañera Andrea Legarreta y le plantó un beso.

Todo ocurrió en un juego dentro del programa, donde los presentadores tenían que responder preguntas de cultura general para evitar que un globo explotara en su cabeza y se llenaran de harina.

En medio de las bromas, Raúl le plantó un beso en la boca a Andrea Legarreta tras un breve intercambio de palabras.

El conductor se justificó asegurando que ya se habían besado en una novela

Lejos de mostrarse arrepentido, Araiza justificó su acción entre risas: “Fue del amor de 11 años (que hemos trabajado juntos). En las novelas me los daba... ¡mmm qué rico!”.

Andrea, que intentó manejar la situación con calma, respondió entre nervios: “Pero en la novela”.

Incluso Natalia Téllez, entonces conductora del programa, añadió un comentario en tono humorístico para distender el ambiente: “Eso le dijeron a mi mamá y aquí estoy”.