Victoria Ruffo revela la razón por la que suele usar silla de ruedas tras enfrentar problemas de salud

La actriz compartió las razones que la llevaron a ausentarse de la obra "Las Leonas". Crédito: IG, victoriaruffo

Victoria Ruffo, reconocida actriz de Televisa, desató preocupación en sus seguidoras al ausentarse de la puesta en escena “Las Leonas” por problemas relacionados con las vías respiratorias.

Mara Patricia Castañeda, con quien comparte créditos en la obra, se pronunció al respecto y reveló detalles sobre el estado de salud de su colega.

Sin embargo, la actriz rompió el silencio en un reciente encuentro con diferentes medios y compartió los detalles sobre su salud actual; asimismo, lamentó que muchas de sus seguidoras se vean angustiadas por esa situación.

“Estoy muy conmovida porque se afligen mucho mis niñas, mis fans, siempre están mandándome mensajes de que me alivie pronto”, compartió.

Victoria Ruffo rompió el silencio sobre su estado de salud actual. Crédito: @victoriaruffo31, X

¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo, actriz de melodramas?

De acuerdo con la protagonista de “La Madrastra” y “Corona de lágrimas”, desde hace algunos días ha presentado malestares respiratorios, y aunque ha recibido tratamiento médico, comienza a considerar la idea de visitar a un alergólogo.

“He estado enferma un poco de la garganta, pero fíjate que ya me revisaron y resulta que es como mucha alergia, puede ser a cualquier cosa”, explicó.

Y agregó: "Hay una cosa que te hacen para ver lo de las alergias; me la voy a hacer para ver a qué soy alérgica y combatirlo porque traigo una tos impresionante y mucho dolor de garganta, de repente se me desarrolla como una gripe".

Ante dichos síntomas, detalló que ha realizado varios remedios caseros, principalmente para combatir la tos, pero al no tener resultados los estragos físicos continúan:“Ya no aguanto el tórax de tanta tos”, dijo.

La mamá de José Eduardo Derbez lamentó ausentarse del teatro y preocupar a sus fans. (jose_eduardo92, Instagram)

La razón por la que Victoria Ruffo usa silla de rudas continuamente

Debido a que la actriz fue captada en silla de rudas, nuevamente enfrentó preguntas al respecto, pero al igual que en ocasiones anteriores explicó que se trata de prevención.

“Tengo hernias lumbares y cervicales; no es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que luego son distancias muy largas y obviamente me da, prefiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, detalló.

Cabe resaltar que anteriormente, la actriz de 63 años confesó que su padecimiento se debía a estar mucho tiempo parada o sentada, aunque también compartió que cuando era joven sufrió algunas caídas, lo que pudo haberle dejado secuelas.

"He sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y piensa uno que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande traen las secuelas”, compartió.