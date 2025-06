Ángela Aguilar reveló su decisión de no involucrar a sus hijos en la industria musical desde pequeños

La cantante también confesó que buscará mantenerlos resguradados también de las redes sociales. (Captura de pantalla YouTube CNN)

Durante una entrevista con CNN, la cantante mexicana Ángela Aguilar abordó aspectos profundos de su vida personal y profesional. En conversación con Juan Carlos Arciniegas, no solo habló sobre su más reciente producción discográfica, sino también de los sacrificios, las decisiones que marcaron su crianza y sus planes de familia para el futuro.

Desde su perspectiva, el entorno en el que creció influyó directamente en la artista que es hoy. “He perdido muchos momentos que me hubiera gustado experimentar, pero no puedo criticar la forma en que fui criada ni las decisiones que se tomaron. Todo eso me llevó a estar aquí, presentando este disco y confiada en el trabajo que he realizado”, expresó durante la entrevista.

A pesar de las vivencias que se perdió en algún punto de su vida por cantar, Aguilar reconoció sentirse respaldada por el camino que ha construido.

“Lo difícil es como la primera etapa de decirle a tus amigos, ‘ay no puedo ir a tu fiesta porque pues estoy cantando’. Llego desvelada a la escuela porque pues anoche estuve en un show y no sé qué. Pero en realidad eso me ha enseñado que la gente que me va a entender, que son mi círculo de amigas y no les tengo que dar explicaciones”, expresó.

El tema de la familia no quedó ahí. La cantante habló sobre las decisiones que tomaría en el futuro con sus propios hijos. Afirmó que, aunque el ambiente musical fue positivo para ella, no necesariamente lo replicaría en las mismas condiciones.

“No repetiría lo mismo con mis hijos. A mí me funcionó porque soy muy intensa y porque amo lo que hago, pero sé que esto no es para todos”, reflexionó. Comparó su experiencia con la de su hermana Aneliz Aguilar, quien probó suerte en la música a la misma edad pero decidió no continuar.

Según la intérprete de “El Equivocado”, esperaría a que sus futuros hijos fueran más maduros, tal vez alrededor de los 12 o 14 años, antes de pensar en introducirlos al mundo artístico.

Las redes sociales también tuvieron un lugar destacado en su análisis. Para ella, la diferencia generacional entre su crianza y la de su padre es evidente por el impacto de estas plataformas. “Antes, cuando criaron a mi papá, era muy diferente. Las redes sociales son algo muy intenso”, señaló, haciendo énfasis en cómo estos entornos exponen y moldean las vidas de quienes crecen bajo los reflectores.