Alicia Villarreal revela la razón por la que Melenie Carmona se ha mantenido en silencio tras su denuncia contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal se sinceró sobre la situación familiar que atraviesa con Gustavo Adolfo Infante. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Alicia Villarreal y Cruz Martínez enfrentan un proceso legal desde hace algunos meses, cuando se dio a conocer que el productor musical había cometido violencia doméstica contra ‘La güerita consentida’.

Desde que la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” hizo pública su denuncia contra su esposo, su hija Melenie Carmona ha sido blanco de críticas al no compartir en redes sociales su postura.

Pese a que la joven y su padre, Arturo Carmona, han dicho en más de una ocasión que sus palabras pueden beneficiar o perjudicar el proceso legal que enfrenta la cantante, las críticas no han cesado.

Melenie Carmona es hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Por lo que en su reciente participación con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Alicia Villarreal se sinceró sobre la situación familiar que vive actualmente y las razones por las que su primogénita ha preferido guardar silencio.

Alicia Villarreal le pidió a Melenie Carmona no hablar sobre su denuncia contra Cruz Martínez

De acuerdo con la intérprete de regional mexicano, mucha de la presión mediática cae sobre su hija Melenie Carmona, pues además de ser el vínculo que siempre la unirá con el galán de telenovelas, está en medio de todo lo que ocurre con su padrastro.

“La presión que tiene esa niña no la entiende nadie, nadie la entiende. Ella está en medio de estos dos y de su mamá, a ella le cae todo, recae todo en ella”, expresó para el programa de Imagen Televisión.

Alicia Villarreal le habría pedido a su hija no involucrarse en su denuncia contra Cruz Martínez.

Asimismo, reveló que le pidió que se mantuviera en silencio ante lo ocurrido con su expareja, pues lo más importante es que ambas se mantengan fuertes, ya que considera que son las líderes de la familia y no se deben distanciar.

“Lo único que te digo es que no tienes que dar explicaciones, no des entrevistas, no digas nada en redes sociales, no le tienes que mostrar que apoyas a tu madre a nadie”, recordó que le dijo a su hija.

Y agregó: “Para mí lo más importante es lo que estemos viviendo tú y yo porque somos las dos cabezas fuertes de este núcleo familiar”.

Alicia Villarreal le pidió a su hija no hablar públicamente de su denuncia contra Cruz Martínez. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Finalmente, debido a que se ha puesto en tela de juicio el apoyo que la joven le ofrece a su mamá, Villarreal concluyó que no necesita de muestras de fidelidad públicas para reafirmar la relación que tiene con su primogénita, pues sabe que el verdadero apoyo se vive en privado.