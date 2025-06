Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

El fenómeno del K-pop continúa su expansión internacional y su impacto en las plataformas digitales es evidente. En la última actualización de iTunes, varias canciones del género han alcanzado posiciones importates, confirmando su fama. Entre los temas más reproducidos se encuentran HOME de BTS, un grupo que ha batido récords en varias ocasiones y que sigue emocionando a sus seguidores con sus melodías.

La influencia de estos artistas no solo se limita a Asia, sino que se extiende a nivel global, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando al K-pop como un género musical dominante en la era digital.

Aquí un listado de las 10 canciones más reproducidas de este día

1. HOMEArtista: BTS

2. TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)Artista: TWICE

3. Confess To YouArtista: LIM KIM

4. GoldenArtista: HUNTRX, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. How It’s DoneArtista: HUNTRX, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

6. Billyeoon Goyangi (Do the Dance)Artista: ILLIT

7. StrategyArtista: TWICE

8. Standing Next to YouArtista: Jung Kook

9. Lemon Drop Artista: ATEEZ

10.Take TwoArtista: BTS

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como Youtube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen.

Exponentes importantes del K-pop

Los miembros de BTS en el póster para Proof. (@bts.bighitofficial)

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.