Extranjera muestra la palabra mexicana que mejor suena que en el idioma inglés

Usando una frase popular mexicana, una tiktoker explicó que ningún idioma podría igualar ese término Crédito: titok/jimeonblood

En TikTok no solo se comparten bailes y recetas virales; también hay momentos lingüísticos que revelan el poder del idioma y, sobre todo, de las expresiones mexicanas. Así lo demostró una usuaria extranjera que, durante una dinámica en la red social, explicó cuál es (en su opinión) la palabra o frase mexicana que suena mejor que en inglés, y su respuesta desató carcajadas, aplausos y miles de reacciones.

Todo comenzó cuando una creadora de contenido estadounidense lanzó una simple pero divertida pregunta:

“¿Hay alguna palabra o frase que suene mejor en español que en inglés?”

Influencer pide una frase que suene mejor en español, que en inglés. (tiktok/jimeonblood)

La pregunta se volvió viral, pero quien la llevó a otro nivel fue la tiktoker Jime on blood, una joven de origen chino que vive en México y que ha ganado popularidad por compartir su vida cotidiana en el país con un toque de humor y mucho carisma.

Sin dudarlo, Jime respondió con una oración un tanto coloquial, pero a la vez soez con la que los mexicanos suelen decirle a alguien que ya guarde silencio tras caer en desesperación:

“Ok, creo que el español suena mejor en general, pero pues aquí va una. En inglés decimos ‘Por favor ya cállate’, pero en español decimos ‘Ya cállese a la ver…'”

Como era de esperarse, la respuesta hizo estallar de risa a sus seguidores, ya que no solo es inequívocamente nacional, sino que también tiene un peso emocional y cultural que no se traduce fácilmente a otro idioma. En inglés, el equivalente sería algo como “Shut the f** up”*, pero incluso eso no tiene el mismo ritmo, energía ni sabor que la versión en español.

Aunque “cállese a la v…” puede sonar agresiva fuera de contexto, en México tiene una carga expresiva muy particular, que varía según el tono y la situación:

Puede usarse entre amigos para bromear.

Puede expresar fastidio de forma dramática.

Puede incluso tener un tono cómico y exagerado.

Tiktoker comparó popular frase mexicana con su traducción al inglés. (Tiktok/jimeonblood)

Jime lo explicó con humor, pero también dejó ver que una lengua no solo se habla, también se siente, y que muchas veces el español (especialmente el mexicano) tiene formas únicas de transmitir emociones que en otros idiomas se diluyen o suenan demasiado neutras.

El video no tardó en viralizarse y acumular miles de reproducciones. Los comentarios fueron una mezcla de orgullo mexicano y carcajadas. A su vez, muchos usuarios aprovecharon para compartir sus propias expresiones favoritas que, aseguran, suenan más potentes en español que en inglés