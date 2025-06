Video expone a agente de la Fiscalía del Edomex que asesinó a tiros a un perro: “Aunque me grabe compañera...”

El video difundido en redes sociales revela el momento del enfrentamiento verbal entre el agente y las autoridades. Crédito: (Carlos Jimenez)

La noche del 18 de junio se difundió en redes sociales un video en donde se puede ver a José Agustín “N”, agente señalado por la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) por disparar y acabar con la vida de un perro en el pueblo de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec en Estado de México.

El hecho ocurrió un día antes, frente a la tienda de abarrotes “Raquel”, ubicada en la calle Tabasco, donde el ex supervisor investigador se acercó al perro llamado “Pastor” y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Fiscalía de la entidad anunció que “José Agustín “N” fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por elementos de la Policía Municipal de @Ecatepec”.

Video de cámaras de seguridad muestra a agente de la Fiscalía del Edomex disparando y matando a un perro en Ecatepec. (X/@MrElDiablo8) (X @FiscaliaEdomex)

José Agustín se encara con autoridades; sigue abierta la investigación

Un video de 18 segundos, difundido por el periodista Carlos Jiménez, revela el momento en que José Agustín, presunto implicado en un hecho aún bajo investigación, se enfrenta verbalmente con las autoridades. En las imágenes, el hombre aparece esposado, vistiendo una playera amarilla con letras blancas que dicen “LEVI’S”, pantalón negro y tenis del mismo color que la camiseta.

El video inicia con una mujer que graba al detenido, mientras este gira hacia la pared para evitar ser captado. En ese momento, José Agustín lanza una primera frase: “Aunque me grabe, compañera”, en aparente referencia a quien sostiene la cámara.

Instantes después reitera: “Aunque me grabe, ya no le voy a contestar nada”. Ante esto, la oficial le responde: “No, pues si nada más es tu actitud para que mis jefes vean que yo estoy preguntando bien”, lo que desata una respuesta más enérgica del detenido: “Está bien pues, me pongo a disposición y ya”.

En el mismo encuadre aparece una tercera persona, vestida con sudadera de estampado tipo militar y pantalón blanco, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento. La grabación concluye con la autoridad alejándose hacia el mostrador. Hasta ahora, las investigaciones en torno al caso continúan en curso.

El maltrato animal en México puede denunciarse ante autoridades locales o federales, según la especie afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo denunciar el maltrato animal en México?

El maltrato hacia los animales puede y debe denunciarse, pero el proceso varía según el tipo de especie afectada, si se trata de un animal silvestre, la instancia encargada de recibir la denuncia es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

En cambio, si el caso involucra a animales domésticos, de compañía, trabajo o abasto, la denuncia debe presentarse ante autoridades locales, como la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Salud estatal o el Ministerio Público.

Para formalizar una denuncia, es importante reunir evidencia clara con fotografías, videos y cualquier otro registro visual pueden ser determinantes para que proceda la investigación, también se recomienda anotar con precisión el lugar donde ocurrió el hecho, agregar referencias y, de ser posible, identificar al responsable con nombre o descripción física.

El reporte puede hacerse de manera oral, escrita o electrónica, en situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 911 para que las autoridades actúen de inmediato. Algunas ciudades cuentan con centros especializados, como el Centro de Control y Bienestar Animal en León, Guanajuato, o la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México, que opera las 24 horas.

Al presentar la denuncia, es necesario proporcionar datos clave, nombre, información de contacto (se puede solicitar anonimato), una descripción detallada del maltrato y del animal, así como la fecha, hora y lugar de los hechos, además se deben incluir las pruebas disponibles para fortalecer el caso.

Finalmente, es fundamental dar seguimiento al reporte, solicitar el número de folio o carpeta de investigación y mantenerse en contacto con la autoridad correspondiente.

Para denuncias ante la PROFEPA, puedes llamar al 800 PROFEPA (7763372) o al 55 5449 6300 (extensiones 16934 y 16935). En León, los números del Centro de Bienestar Animal son 477 770-2991 y 477 707-1585, mientras que en la capital del país la Brigada de Vigilancia Animal atiende en el 5552089898.