Andrea Legarreta se puso nerviosa con Fernando Colunga bajo la lluvia: “Olía deli”

Un peculiar encuentro entre Fernando Colunga y Andrea Legarreta en Televisa desató risas y comentarios en el programa 'Hoy' (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Desde las instalaciones de Televisa, Andrea Legarreta compartió un peculiar encuentro con el actor Fernando Colunga, con quien trabaja en la telenovela ’Amanecer’.

Durante la transmisión del programa ‘Hoy’, la conductora relató cómo el actor la sorprendió al cuestionarla por no haberlo saludado en el foro de grabación.

“Legarreta, no me has ido a saludar al foro”, le dijo Colunga, según narró la actriz, quien admitió sentirse nerviosa ante la inesperada interacción.

Este intercambio se dio en el contexto de la participación especial de Legarreta en la producción, donde interpreta a la esposa del personaje de Colunga.

Andrea Legarreta regresa a las telenovelas tras dos décadas y asume su primer papel como villana en 'Amanecer' (Imagen: Televisa // Programa Hoy)

La actriz, quien recientemente anunció su separación de Érik Rubín tras más de 25 años de matrimonio, ha estado en el foco mediático no solo por su vida personal, sino también por su regreso a la actuación.

En ‘Amanecer’, Legarreta encarna a ’Julia’, una villana que comparte escenas intensas con el personaje de Colunga, llamado ’Leonel’. Según explicó la conductora, este papel representa un desafío tanto personal como profesional.

“Es un reto para mí como mujer y como actriz, tiene un momento medio fuertesón”, comentó durante la emisión del programa.

El encuentro entre ambos actores ocurrió por la mañana de este jueves 19 de junio mientras Legarreta se dirigía al foro de ‘Hoy’. La conductora relató que, debido a la lluvia, utilizó un pequeño paraguas para cubrirse, momento en el que Colunga se acercó a ella.

El personaje de 'Julia' en 'Amanecer' representa un desafío personal y profesional para Andrea Legarreta como actriz (Captura programa Hoy / Televisa)

Al respecto, Andrea narró que hoy por la mañana al llegar a las instalaciones de Televisa, sacó un pequeño paragüas para cubrirse de la lluvia, en lo que caminaba del estacionamiento, al foro donde graban ‘Hoy’.

“Saqué un paragüitas mini, y de repente se me une un ser (...) alto, guapo, que olía deli, me abraza y me dice: ‘Legarreta no me has ido a saludar al foro’”, narró con entusiasmo.

La interacción continuó con un comentario del actor que hizo referencia a las escenas que grabaron juntos. “¿Pena después de las escenas que hicimos?“, le dijo Colunga, lo que provocó risas entre los presentes en el programa.

La participación de Legarreta en ‘Amanecer’ marca su regreso a las telenovelas después de más de dos décadas.

Fernando Colunga sorprendió a Legarreta al reclamarle por no saludarlo en el foro de grabación durante las filmaciones (Imagen: Televisa)

Su último proyecto en este ámbito fue ’¡Vivan los niños!’, una producción infantil de Nicandro Díaz transmitida entre 2002 y 2003 por El Canal de las Estrellas.

En esta ocasión, su papel en ‘Amanecer’ no solo implica un cambio de registro al interpretar a una villana, sino también la oportunidad de trabajar junto a Colunga, uno de los actores más reconocidos de las telenovelas mexicanas.