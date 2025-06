FBI y DEA reportan decomiso de 130 kilogramos de metanfetamina en EEUU; lo presumen como “revés al CJNG”

Hasta el momento, las autoridades del FBI y la DEA en Houston han confirmado que la incautación de la droga sea por relación con el CJNG | X / @FBIHouston, @DeaHoustonDIv

Las divisiones en Houston, Texas, del Buro Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y de la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) reportaron el decomiso de, aproximadamente, 130 kilogramos de “metanfetamina cristalizada” en bolsas de plástico.

A través de sus redes sociales, ambas organizaciones destacaron estas acciones por parte de la policía de la ciudad, así como de la región de Pasadena, California. No obstante, lo que más llamó la atención es su presunta alusión a que, aparentemente, podría ser un golpe a las actividades criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Unión Americana:

“Just seized: 120+ kilos of meth.Jalisco New Generation Cartel (CJNG) might call it a setback. We call it Tuesday.#FBI Houston assisted @DEAHoustonDiv as part of the Houston Homeland Security Task Force. We’ll continue to combat violent crime one seizure at a time. #HouNews”, (sic), se lee en la publicación hecha en idioma inglés.

| Captura de Pantalla

A pesar de estas declaraciones, ni el FBI, ni la división de la DEA han emitido un posicionamiento oficial que aclare si la droga decomisada por las fuerzas policiales pertenecía al grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La presunta "metanfetamina cristalizada" estaba dentro de bolsas de plástico | DEA Houston

Un golpe al narco mexicano confirmado: Guardia Costera estadounidense incauta toneladas de cocaína y marhuana, atribuida al CJNG

En un operativo que se desarrolló del 1 al 9 de abril de 2025, la Guardia Costera estadounidense, en coordinación con el Departamento de Justicia, interceptó 13 embarcaciones en el océano Pacífico oriental, lo que permitió el aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína pura y más de 17 mil kilogramos de marihuana.

La fiscal general de la Unión Americana, Pamela Bondi, destacó que esta acción “salvó innumerables vidas estadounidenses” y representó “un duro golpe para sus operaciones financieras”, al desmantelar una estructura de narcotráfico transnacional.

Por su parte, el vicealmirante Nathan Moore subrayó el uso de “tecnologías de vigilancia avanzada, como drones y sistemas satelitales” para ubicar las embarcaciones. Finalmente, advirtió: “El mar es nuestro; no de ustedes. ¡Los encontraremos!”.

La fiscal general Pamela Bondi señaló que este golpe significaba un desmantelamiento a la red de cocaína del Cártel de Sinaloa y del CJNG | Youtube/The Justice Department)

Este decomiso, cuyo valor se estimó que supera los 500 millones de dólares, no solo revela la magnitud de la operación del CJNG y el propio Cártel de Sinaloa, sino también evidencia rutas marítimas sofisticadas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Diversos especialistas en seguridad apuntan que estas incautaciones representan uno de los mayores decomisos de cocaína en aguas estadounidenses, lo cual, consecuentemente, pone al CJNG como actor principal en el tráfico internacional de estupefacientes.