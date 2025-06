Sergio Mayer Mori manda fuerte mensaje a Natalia Subtil tras negarle ver a su hija en el Día del Padre

El cantante asegura que no pudo ver a su hija en esta fecha tan especial. (IG Sergio Mayer Mori-Natalia Subtil)

A un día de que se celebrara el Día del Padre en México y varias partes del mundo, Sergio Mayer Mori decidió hablar por primera vez sobre los conflictos que tiene con Natalia Subtil, madre de su hija Mila, quien, aparentemente, no le habría permitido pasar la festividad con ella.

El noviazgo y la separación de ambos famosos generó desde un inicio controversia debido a la diferencia de años que ella le lleva. Sin embargo, han sido los problemas para la convivencia con la menor lo que más ha afectado al hijo de Bárbara Mori.

Si bien él había mantenido discreción en el tema, el aparente rechazo a que se reunieran en esta fecha tan especial lo llevó a publicar en su perfil de Instagram un mensaje en donde incluso revela la captura de pantalla del chat que tiene con Subtil en donde le pide hablar con su hija, pero sin respuesta. Esta historia fue acompañada con la etiqueta a la brasileña y cuestionando “¿Quieren hablar de algo? Hablemos de esto. Ni siquiera para el Día del Padre... Creo que es momento de que vean realmente qué tipo de ‘madre’ es esta mujer”.

El hijo de Sergio Mayer alega que la relación con su hija se ha ido deteriorando por intervención de su madre. (IG Sergio Mayer Mori)

Posteriormente, extendió un mensaje en donde asegura que había callado durante más de 10 años, pero en esta ocasión decidió hablar pues es su imagen la que ha sido dañada con la disputa que ha tenido para poder pasar tiempo de calidad con Mila.

“Llevo 10 años de mi vida sin decir una sola palabra porque, hasta ahorita, el único afectado por lo que ha dicho Natalia Subtil he sido yo y mi imagen. Había podido vivir con eso, pero hoy todo cambia porque el comportamiento abusivo de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo”, indicó.

“Natalia, entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te favorece porque yo ya no me voy a quedar callado”.

“¿Hablan de justicia para mí? ¡No! Justicia para para Mila que no tiene la culpa de que sus papás no tengan una buena relación. Eso no significa que puedan pasar por encima de ella y de sus derechos”, sentenció Mayer Mori.

Subtil estaba casada cuando conoció a Sergio

Mayer Mori reveló en el podcast “Políticamente Imprudente”, conducido por su padre, Sergio Mayer, que su expareja, la modelo brasileña Natalia Subtil, aún estaba casada cuando quedó embarazada de su hija Mila.

Tanto padre como hijo abordaron la diferencia de edad —Mori contaba 17 y Subtil 28 años— y cuestionaron que el embarazo ocurrió antes de concretarse el divorcio de ella. Sergio Mayer puntualizó que la modelo “se fue a divorciar embarazada” y calificó su conducta como un posible “estupro”, dado que la situación se enmarca en un desequilibrio de poder entre ambos.

El hijo, Sergio Mayer Mori, reconoció que su reacción inicial fue de miedo y rechazo a la paternidad: “Le dije: ‘no quiero ser papá’”, ya que apenas iniciaba su trayectoria actoral. Sin embargo, aclaró que deseaba estar presente para su hija y evitó que esta creciera sin un vínculo. Añadió que, pese a los errores cometidos por todo ambos, valora hoy la experiencia: “puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa”.

El padre, Sergio Mayer, también se manifestó molesto por la narrativa de Subtil, que acusa a su hijo de desatención económica. Él garantizó que su familia apoya a la pequeña Mila, incluyendo trámites educativos y respaldo financiero.

Ambos cuestionaron la versión pública de Subtil, que enfatiza haber estado sola y sin respaldo. Señalaron que la cobertura mediática y el enfoque en la figura de la madre opacaron la vivencia de Sergio Mayer Mori.