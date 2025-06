Pepe Aguilar habla sobre el supuesto contrato prenupcial de Ángela y Nodal : “Valdría la pena ponerle un cuatro”

Pepe Aguilar. (Foto: IG)

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado rodeada de especulaciones desde que surgieron los primeros indicios de un romance entre ambos, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad del cantante hacia Cazzu, su entonces pareja y madre de su hija. Desde entonces, la pareja ha enfrentado una oleada constante de rumores que van desde presuntos contratos prenupciales y cláusulas millonarias hasta teorías sobre control familiar y aprovechamiento mediático.

Recientemente, Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, rompió el silencio sobre varios de estos rumores en una entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Durante una conversación de más de una hora en el programa Casa de Mara, el cantante negó tajantemente haber condicionado el matrimonio de su hija a la firma de un acuerdo legal y criticó el nivel de desinformación que circula en redes sociales y medios.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos”, declaró.

Pepe Aguilar dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda. (Captura de pantalla)

En julio de 2024, diversos medios y canales de YouTube difundieron la versión de que Ángela y Nodal habrían firmado un acuerdo prenupcial, supuestamente promovido por Pepe Aguilar, con una cláusula que obligaría a Nodal a pagar 12 millones de dólares en caso de infidelidad.

Aunque la imagen fue puesta en duda por una evidente edición, el contenido se viralizó rápidamente, reactivando críticas hacia la pareja y hacia la figura de Pepe Aguilar como presunto artífice del contrato.

El propio cantante lo negó categóricamente con sarcasmo: “Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?“, contestó.

Niega que sea un “colgado”

Otro de los señalamientos más repetidos en redes sociales es que Pepe Aguilar estaría aprovechando mediáticamente la relación de su hija para mantenerse vigente. Al respecto, el cantante respondió con humor:

“¿Aprovecharme? Ternurita, 35 años de cantar y 34 álbumes no requieren de apoyarse en nadie", aseveró visiblemente molesto.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

Lejos de querer controlar o capitalizar la atención mediática, Aguilar recordó que fue él quien impulsó en sus inicios a Christian Nodal, permitiéndole abrir sus conciertos cuando aún era un artista emergente. Hoy, lejos de reproches, mantiene una relación de respeto con su yerno: “Es buen muchacho. No se lo quito para nada”.

Sobre su hija, subrayó que él mismo produjo su música durante años, y que se siente orgulloso de verla ahora como una artista independiente: “Todo, absolutamente todo lo que hizo Ángela Aguilar en el principio de su carrera y hasta que se casó, todo se lo hice yo”, aclaró.

Una historia de amor acelerada, pero no improvisada

Pepe Aguilar compartió que la relación entre Ángela y Christian Nodal no fue tan repentina como muchos creyeron. Según explicó, ambos ya mantenían una conexión previa desde la pandemia, cuando vivieron un “amor platónico” a distancia que no prosperó en ese momento. Años después, retomaron contacto y, tras coincidir nuevamente en Houston, la relación avanzó con rapidez.

(Instagram)

“Y luego, de repente, ándale, ¿no? Y llega a Houston este muchacho y habla conmigo”, recordó Aguilar, dejando entrever que el noviazgo formal comenzó poco antes del anuncio de la boda.

Aunque dijo no haberse opuesto, reconoció que como padre le resultó difícil asimilar lo repentino del compromiso. Más que descontento, lo describió como un proceso emocional inesperado que modificó la dinámica familiar: “Me daba coraje que, de repente, de la nada, me arrebataran a mi hijita más chiquita”, confesó, y señaló que la cercanía con Ángela lo hacía más susceptible al impacto de ese cambio, ya que siempre tuvo con ella una relación afectiva muy estrecha.

Posteriormente, Aguilar confirmó que la boda fue exclusivamente civil. Detalló que se trató de una ceremonia discreta, con muy pocos invitados y un ambiente familiar. Aclaró que no hubo rito religioso y que, por ahora, no hay planes de celebrarlo.

Desde su perspectiva personal, explicó que el matrimonio por la iglesia no es un requisito fundamental para él, aunque sus padres daban un valor muy alto a la ceremonia religiosa: “Para mí, con todo respeto, pues no es importante”, comentó.

Más allá del tipo de ceremonia, destacó que lo esencial es respetar la decisión de su hija, acompañarla y confiar en su madurez para afrontar un nuevo capítulo de vida.

Durante una extensa conversación con Mara Patricia Castañeda, Pepe Aguilar arremetió contra los haters y algunos medios de comunicación que —según él— han alimentado rumores infundados sobre la vida de su hija Ángela Aguilar y su matrimonio con Christian Nodal. Cuestionó el papel de la prensa que “valida mentiras” y de usuarios en redes que replican información sin verificarla. Además, advirtió sobre los riesgos de los deepfakes y pidió al público que deje de creer todo lo que circula en internet.

(Facebook Pepe Aguilar)

“No pierdan tiempo en tarugadas. Mejor yo preferiría dedicarle más tiempo a mi persona si fuera cualquiera de los seguidores, que a otros güeyes”.

Pepe Aguilar también se refirió con dureza a quienes intentan “cancelarlo” y dejó claro que su libertad de expresión están por encima de cualquier intento de silenciarlo: “¿Unos güeyes ahí me quieren cancelar? ¡Que cancelen a su abuelita! A mí no me pueden cancelar”, sentenció.

¿Una colaboración futura con Nodal?

Como remate, Pepe Aguilar confirmó que no solo no existe tensión con Christian Nodal, sino que incluso están considerando colaborar musicalmente:

“Christian también. Ahora estamos pensando en hacer algo, en hacerle algo a Christian ”. “¿Tú crees que hay broncas? Nada", concluyó.