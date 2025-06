Pepe Aguilar estalla contra los ‘haters’ de su familia: “Que cancelen a su abuelita, soy como las cucarachas”

El cantante atribuyó parte del ‘hate’ a la desigualdad social, que considera un tema detrás del enojo que muchas personas expresan en redes sociales. (pepeaguilar_oficial / Instagram)

Durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube, Pepe Aguilar abordó diversos temas relacionados con su vida personal y profesional. Entre los puntos destacados, el artista habló sobre los desafíos que enfrenta su familia, incluyendo los ataques en redes sociales, y reflexionó sobre cómo ha aprendido a adaptarse a los cambios en el entorno mediático.

“Son tiempos nuevos, no hay un manual”, afirmó Aguilar, al referirse a la evolución de la tecnología y su impacto en la interacción social. El intérprete explicó que hace décadas no existían herramientas como el internet o las redes sociales, y mucho menos el fenómeno del “hate” que, según él, comenzó a manifestarse de manera más evidente hace unos seis años.

“Era una cosa bien bonita estar conectado. Era una cosa bonita poderle hablar a un presidente, a un artista...”, comentó, lamentando cómo estas plataformas han evolucionado hasta convertirse, en sus palabras, en un espacio donde muchas personas descargan sus frustraciones y traumas. Aguilar atribuyó parte de esta situación a la desigualdad social, que considera un factor clave detrás del enojo que muchas personas expresan en línea.

“Se volvió un WC de tus traumas. Y eso hay que entenderlo, también mucha gente tiene razón de estar tan enojada. Porque la desigualdad es brutal y tienes que sacar el coraje de alguna manera. Son güeyes que no tienen nada que hacer y se dedican a eso nada más".

El cantante también señaló que algunos medios de comunicación contribuyen a este problema al dar visibilidad y validación a estas conductas, lo que, según él, glorifica las mentiras y fomenta un ambiente tóxico. En lugar de cumplir con su función informativa, se enfocan en generar polémicas. Según el cantante, en países como México, esta situación se agrava debido a la falta de regulación en comparación con otras naciones.

Por otro lado defendió su trayectoria profesional y personal. “Porque unos güeyes ahí me quieren cancelar... que cancelen a su abuelita. A mí no me pueden cancelar. Ya han tratado, ¿eh? Sí, y un montón de veces, pero soy como las cucarachas después de una guerra nuclear”, afirmó Aguilar, subrayando su resistencia ante las críticas.

También reflexionó sobre su filosofía de vida y su independencia profesional. Aseguró que siempre ha sido frontal y que esta actitud le ha permitido mantener su paz mental. “Me ha funcionado muy bien para mi paz mental y no le debo nada a nadie. Nadie. Yo me debo a mi trabajo y no he hecho el mal a nadie”, declaró.

Aguilar destacó que su éxito se ha basado en el esfuerzo y en no depender de otros, lo que, según él, ha generado incomodidad en algunos sectores. “A la gente no le gusta que seas independiente, que te puedas rascar con tus propias uñas, que no tengas que andar pidiendo de rodillas cosas”, añadió.

Igualmente abordó las críticas dirigidas a su familia, en particular a su hija Ángela Aguilar. (Instagram)

Igualmente abordó las críticas dirigidas a su familia, en particular a su hija, quien ha enfrentado comentarios negativos en redes sociales. El cantante atribuyó parte de estas críticas a la percepción de que su familia proyecta una imagen de perfección. “Por eso yo creo que le fue tan duro a mi pobre hija, porque en determinado momento era como, ‘Ay, sí, muy perfectitos estos güeyes, ¿no?’ Pues sí, güey, no perfectos, pero trabajadores echándole fregazos”, expresó, defendiendo el esfuerzo y la autenticidad de su familia.

A pesar de los ataques, Aguilar destacó que los comentarios negativos representan solo una pequeña fracción de las interacciones en redes sociales. Según el artista, la mayoría de sus seguidores son personas que valoran su trabajo y lo han apoyado a lo largo de los años.

“Si yo pensara que hay puro hater en las redes, ya me voy a retirar de las redes, pero es lo que menos hay. O sea, es un porcentaje muy pequeño”.

Finalmente, el cantante reafirmó su decisión de mantenerse activo en redes sociales y continuar comunicándose con su público, a pesar de los intentos de cancelación. “Yo le estoy hablando a la gente que sí quiere oír lo que estoy diciendo, a los que han sido mis compañeros durante tantos y tantos años, a los que me han hecho fuerte en los momentos que más los he necesitado”, concluyó.