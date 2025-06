SSa llama a población mexicana a donar sangre; solo 5% de las donaciones son voluntarias y altruistas

Aunque es una decisión que para muchos es difícil, donar sangre podría salvar hasta cuatro vidas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado este 14 de junio, la Secretaría de Salud del Gobierno de México hizo un llamado urgente a la población para promover la donación voluntaria y altruista de sangre, una práctica que puede salvar hasta cuatro vidas y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves, víctimas de accidentes, personas sometidas a cirugías o que requieren trasplantes.

Según datos proporcionados por el Hospital Juárez de México (HJM), solo el 5% de las donaciones en el país son voluntarias, mientras que entre el 90 y 95% se realizan por reposición.

El jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México, Francisco Álvarez Mora, destacó la importancia de fortalecer la cultura de la donación en México.

Según el especialista, cada componente de la sangre —glóbulos rojos, plaquetas, plasma y factores de coagulación— desempeña funciones vitales en el cuerpo humano y es esencial para tratar hemorragias, anemias, trastornos de coagulación, así como para atender a pacientes con cáncer o enfermedades hematológicas.

La secretaría de Salud hizo un llamado a fortalecer la donación de sangre de manera altruista. Foto: (iStock)

“Esta cifra refleja la necesidad de fortalecer la cultura de la donación en nuestro país”, afirmó Álvarez Mora, subrayando la urgencia de incrementar las donaciones altruistas.

El proceso previo a la donación incluye una serie de estudios para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor. Estos análisis abarcan la medición de signos vitales, biometría hemática para detectar anemia, pruebas para enfermedades como VIH, hepatitis B y sífilis, así como la determinación del grupo sanguíneo. Estos procedimientos aseguran que la sangre donada sea segura y apta para su uso en tratamientos médicos.

Para ser donante, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, mantener un ayuno mínimo de cuatro horas y no estar bajo tratamiento médico ni tomando medicamentos.

Además, no se debe haber recibido transfusiones en el último año, ni haber sido vacunado recientemente. Otros criterios incluyen no estar embarazada ni lactando, no haber padecido hepatitis después de los 10 años y haber transcurrido al menos un año desde la realización de tatuajes o perforaciones, los cuales deben estar completamente cicatrizados y sin infección.

Diversas organizaciones e instituciones se han sumado, creando campañas de donación sanguínea. Foto: (Facebook) UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

El Día Mundial del Donante de Sangre, instituido para reconocer la generosidad de los donantes voluntarios y no remunerados, también busca crear conciencia sobre la importancia de contar con sangre segura, suficiente y accesible para quienes la necesiten.

La Secretaría de Salud enfatizó que una sola donación puede marcar la diferencia en la vida de hasta cuatro personas, destacando el impacto positivo que esta práctica tiene en la sociedad.

Para quienes deseen convertirse en donantes voluntarios, la Secretaría de Salud pone a disposición información detallada en su página oficial. Este esfuerzo busca no solo aumentar el porcentaje de donaciones altruistas en México, sino también fomentar una cultura de solidaridad y compromiso con la salud pública.