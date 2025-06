Poncho de Nigris y Julián Gil sueltan confesión sobre Lyn May: “Tuve mi historia con ella”

Lyn May coqueteó con Poncho de Nigris (Instagram/@lyn_may_)

El reality show Secretos de Parejas generó controversia debido a una serie de comentarios y revelaciones que se dieron en un reciente episodio y que involucraron a la vedette Lyn May.

Entre los participantes, Poncho de Nigris sorprendió al afirmar que Lyn May le había coqueteado en varias ocasiones, además soltó un comentario ofensivo sobre la apariencia física de la artista. Recordemos que la vedette ha sufrido las consecuencias de un procedimiento estético negligente ocurrido hace ya varios años, donde le inyectaron aceite de cocina en la cara.

En la conversación también participó el actor argentino Julián Gil, quien compartió su propia experiencia con Lyn May. Según relató, la vedette también fue muy directa con él, mostrando un comportamiento atrevido en varias ocasiones.

Poncho de Nigris insultó a Lyn May; Julián Gil, por el contrario, admiró su cuerpo (Ig/Cuartoscuro/Archivo)

Julián Gil mostró fotografías en las que aparece junto a Lyn May, destacando una imagen en particular donde ella lo toca de manera íntima. Estas imágenes fueron presentadas ante otros participantes del programa, entre ellos Valeria Marín, pareja de Julián Gil, así como Bárbara de Regil y su esposo Fernando Schoenwald, también Marcela Mistral y Poncho de Nigris.

A diferencia de Poncho de Nigris, Julián Gil expresó una opinión positiva sobre el físico de Lyn May, calificándolo como “espectacular”. Este comentario generó una reacción inmediata de Valeria Marín, quien lo criticó diciendo que Julián “nació sin estómago” y afirmó que “nada le da asco, ni Lyn May”.

¿Qué le ocurrió a Lyn May en el rostro?

Foto: Ig de Lyn May

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Lyn May se sinceró sobre su apariencia física. La vedette contó al periodista que muchos atrás, cuando aún trabajaba en Acapulco, una mujer la convención de hacerse un tratamiento estético:

“Según ella me iba a ver muy guapa si me ponía un poquito aquí, un poquito allá, y como una es ignorante...”.

Tiempo después, Lyn May contó en Ventaneando que terminó por enterarse lo que realmente le habían inyectado en el rostro con mentiras: aceite.

“Me inyectaron aceite, te digo”, explicó. “Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar, ¡de bebé! Te dicen que es colágeno,¡pero no es colágeno!”.

Lyn May ha descrito lo que le ocurrió como uno de los peores momentos de su vida, tan negativo para su autoestima que incluso llegó a pensar, en más de una ocasión, en quitarse la vida:

“Me la he pasado en muchos consultorios buscando la solución para mi problema. He sufrido mucho, yo ya quería suicidarme, ya no quería salir... De todo lo que me ha pasado en mi carrera y en mi vida, esto es una de las cosas más feas que he pasado”.