Más de 272 mil estudiantes concluyen registro para bachillerato en “Mi derecho, mi lugar”; este día salen los resultados

Durante el proceso se activaron mecanismos de acompañamiento para apoyar a estudiantes sin acceso a internet. Foto: Facebook/Adolfo Cerqueda Rebollo

Un total de 272 mil 726 estudiantes concluyeron su registro en la plataforma digital “Mi derecho, mi lugar”, el nuevo modelo de ingreso al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así lo informó este viernes 13 de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado.

El proceso contempló cuatro modalidades de participación: acceso directo, con examen para ingreso al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mixta y extemporánea. Siendo la mixta la de mayor participación, con 124 mil 181 registros.

A esta le siguió la modalidad de acceso directo, con 111 mil 339, y examen, con 37 mil 206.

Indicó que durante el proceso se activaron mecanismos de acompañamiento y orientación para apoyar a estudiantes sin acceso a conectividad o equipo de cómputo en casa.

Además, se recibieron 80 solicitudes de apoyo por parte de aspirantes y sus familias para completar su inscripción.

La mayoría de estas se relacionó con omisiones en el procedimiento, como no seleccionar opciones educativas, no realizar el pago para presentar examen en IPN o UNAM, o no consultar los tutoriales disponibles en la plataforma.

“Este mecanismo, del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), garantiza el acceso universal y equitativo de las y los jóvenes al bachillerato”, dijo la SEP.

En el documento, la dependencia señaló que en agosto habrá un periodo de registro extemporáneo, con la finalidad de que ningún estudiante sea excluido del derecho a la educación.

Foto: X: @SEP_mx

¿Cuándo se publicarán los resultados de ingreso?

Los estudiantes que participaron en el proceso de asignación, podrán conocer los resultados a partir del martes 19 de agosto a través del sitio www.miderechomilugar.gob.mx

Para aquellos que optaron por las opciones educativas del IPN o UNAM, podrán conocer el desempeño que tuvieron en el examen ingresando al portal oficial de en la plataforma, el mismo día de publicación de resultados.

Asimismo, en la Gaceta Electrónica de Resultados se proporcionará información sobre los lugares y fechas para realizar la inscripción en la institución asignada, además de los documentos requeridos y los requisitos que deberán cumplir las y los aspirantes aceptados.

Entre los requisitos para la inscripción se encuentra la presentación del certificado de educación básica o secundaria, el cual deberá haber sido expedido a más tardar el 16 de julio de 2025.

De lo contrario, el proceso de inscripción en la opción educativa asignada no podrá realizarse.