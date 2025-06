Cuál es el posible setlist de Guns N’ Roses para el Estadio GNP Seguros de CDMX

El icónico grupo de rock Guns N’ Roses ha anunciado su regreso a México como parte de una extensa gira internacional que recorrerá varios países de Latinoamérica.

El concierto en la Ciudad de México está programado para el 8 de noviembre y se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, un recinto que se alista para recibir a miles de seguidores de la legendaria banda.

Esta gira también incluirá presentaciones en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, consolidando la relevancia de la agrupación liderada por Axl Rose en la escena musical global.

A pesar de los años, Guns N’ Roses sigue siendo considerada una de las bandas más influyentes en la historia del rock, y su capacidad para llenar estadios en diferentes partes del mundo lo confirma.

En cuanto a los boletos para el concierto en la Ciudad de México, ya se han dado a conocer los precios, los cuales incluyen cargos adicionales. Las entradas están divididas en varias zonas, con costos que van desde 1.207,75 pesos mexicanos en la sección Naranja C, hasta 4.867,75 pesos mexicanos en la Zona GNP. Otras áreas incluyen General A por 2.915,75 pesos, General B por 1.695,75 pesos, Verde B por 3.647,75 pesos, Naranja B por 2.549,75 pesos y Verde C por 1.939,75 pesos.

¿Qué canciones tocarán Guns N’ Roses?

Con esta serie de conciertos, Guns N’ Roses reafirma su vigencia y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes generaciones. La gira promete ser un evento inolvidable para los fanáticos de la banda en México y en toda Latinoamérica.

Guns N’ Roses ya ha dado otros conciertos de esta gira, por lo que ya conocemos el posible setlist:

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Mr. Brownstone

Live and Let Die

It’s So Easy

Chinese Democracy

Perhaps

Estranged

Slither (Velvet Revolver cover)

You Could Be Mine

Absurd

Double Talkin’ Jive

Hard Skool

Reckless Life

Rocket Queen

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover) (Duff on lead vocals, tour debut)

Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

Coma

Better

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

Catcher in the Rye

Civil War

November Rain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Patience

Don’t Cry

Human Being (New York Dolls cover)

Nightrain