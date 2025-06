¿Qué pasaría si solicitaran la pena de muerte para “El Mayo” Zambada? Esto dice José Luis Montenegro

El líder del Cártel de Sinaloa será juzgado en la misma corte que su socio y compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Imagen de Infobae México

El proceso judicial contra Ismael “El Mayo” Zambada ha dado un nuevo giro luego de que se diera a conocer que la audiencia programada para el 16 de junio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York fue oficialmente aplazada hasta el 25 de agosto, a solicitud de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, el juez Brian Cogan aprobó el retraso de 60 días con el fin de facilitar la revisión de materiales confidenciales, permitir posibles negociaciones y determinar si el caso deberá proceder conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), un indicativo de que podría estar involucrada información de seguridad nacional.

Aunque la posibilidad de que se solicite la pena de muerte sigue sobre la mesa, expertos han advertido que una sentencia de esa naturaleza se ve improbable para “El Mayo” Zambada, pero que, en dado caso de que la Fiscalía pidiera la máxima pena, se estaría frente a un escenario de alta peligrosidad.

Habría una respuesta violenta

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, en el primer episodio de su podcast Narcomundo, una sentencia capital contra el veterano capo tendría repercusiones violentas e impredecibles, tanto en México como en Estados Unidos.

En sus palabras, una medida de tal calibre podría detonar un escenario de narcoterrorismo: “Llámame loco, pero si le dan pena de muerte a El Mayo Zambada, a mí me parece que, híjole, me voy a meter en una encrucijada, me cae que habría, no quiero sonar mal, pero ahí sí habría narcoterrorismo [...] Habría manifestaciones públicas muy exageradas de violencia y veríamos una guerra cruenta de La Mayiza contra el gobierno norteamericano”, prevé.

El periodista subraya el perfil históricamente reservado pero poderoso del capo sinaloense, cuya organización ha mantenido redes de protección política y social durante más de cuatro décadas. A su juicio, la reacción de la estructura criminal en torno a Zambada podría ser inédita en escala y consecuencias.

“La familia Zambada es muy rencorosa. No olvida. Si lo condenan a muerte, habría manifestaciones públicas muy exageradas de violencia. Podría haber ataques incluso del otro lado de la frontera”, aseguró.

Por otro lado, el periodista Jesús Lemus Barajas, coanfitrión de Narcomundo y autor de varios libros sobre narcotráfico, coincide en que la pena de muerte es un escenario poco probable.

Argumenta que, dadas la edad y condición médica de Zambada García, una sentencia de este tipo sería contraproducente incluso para las autoridades estadounidenses: “Si le dictan pena de muerte, se les va de un coma diabético. El Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de mantener con vida a sus detenidos. No van a arriesgarse a que les muera antes de conseguir información valiosa”, pronosticó.

Lemus considera que el aplazamiento reciente podría formar parte de un proceso de negociación secreta en el que “El Mayo” ofrecería colaboración a cambio de evitar la prisión perpetua o la pena capital. Un camino similar al que tomó su hijo, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hoy testigo protegido de la DEA.

Una amenaza para las élites políticas mexicanas

Tanto Montenegro como Lemus advierten que la información en poder de Zambada podría implicar a múltiples figuras del poder político mexicano —de administraciones pasadas y presentes— si decidiera colaborar con el Gobierno estadounidense.

“Que se pongan a temblar todos los políticos mexicanos”, advierte Montenegro. “Por más de medio siglo, Mayo Zambada fue el capo por excelencia [...] Todos están en un almanaque en el que te puede decir con santos y señas quién, cuánto y de cómo”, afirmaron.

La aplicación de la CIPA en el proceso, anunciada en la solicitud de aplazamiento, sugiere que podrían estar en juego nombres y operaciones sensibles, tanto del lado del crimen organizado como del aparato estatal mexicano.

Con la audiencia reprogramada para el 25 de agosto, todas las partes involucradas —gobierno, defensa y crimen organizado— se encuentran en un tenso compás de espera. Lo que está en juego no es solo la vida de un capo, sino una posible sacudida al equilibrio del poder criminal y político.