Montserrat Oliver habla del estado de salud de Yolanda Andrade y su posible regreso a “Montse & Joe”.

Montserrat Oliver aseguró que extraña conducir junto a Andrade. (Instagram/@montseyjoetv)

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son una de las duplas favoritas de la televisión mexicana, pero desde hace algunos meses el programa Montse & Joe ha resentido la ausencia de una de ellas.

Desde el aniversario del programa de Unicable, Andrade se retiró del ojo público para concentrar su energía en mejorar su estado de salud, razón por la que recientemente Oliver expresó su sentir ante tantos programas sin su compañera.

“Otra vez estoy yo aquí Montse sin Joe, y aunque le echo muchas ganas y siempre les quiero traer felicidad, porque para eso está este programa. Quiero decirles que extraño a Joe, que ya fueron muchos programas sin ella, se siente feo estar grabando sin ella", expresó en las grabaciones.

Asimismo, manifestó sus deseos de que las oraciones que todos sus seguidores y colegas le han enviado le den buena vibra y pueda reintegrarse pronto a Montse & Joe: “Que todas las ganas que le está echando Joe la haga venir pronto y que esté bien“, agregó.

Montserrat Oliver extraña a Yolanda Andrade en las grabaciones del programa que comparten. Credito: cuartoscuro

Aún se desconoce la fecha en que Yolanda Andrade regresará a “Montse & Joe”

Días después de que la conductora de 59 años se sincerara sobre sus sentimientos ahora que Andrade está lejos de los reflectores, fue cuestionada al respecto por distintos medios en un reciente evento.

“Se está mejorando, me mandó un video diciendo que le duele no estar aquí. Me hace feliz que se esté recuperando”, comentó Oliver; y agregó: “Va a estar un rato más en Tulúm. La escucho tranquila, la escucho bien”.

Cabe recordar que en días pasados se difundieron un par de imágenes de la presentadora junto a sus hermanos desde una playa de Tulúm. En dicha publicación, varios de sus seguidores le enviaron los mejores deseos para su pronto recuperación.

(Instagram / Captura de pantalla)

La prioridad para la producción de “Montse & Joe” es la salud de Yolanda Andrade

Ante la duda sobre el futuro de Andrade en el programa de Unicable, Raquel Rocha, directora del canal, dio a conocer que seguirá formando parte del equipo, pero en el presente, su prioridad es que mejore su estado de salud.

Como empresa, no saben cómo la han apoyado, estoy impresionada y agradecida de todo el amor que le tienen, se lo ha ganado a pulso. La empresa la respalda full", compartió.

De igual forma, reveló que constantemente se comunica con la presentadora, por lo que desmintió los rumores que circulan en internet: “Alguien me dijo que ya la sacamos, jamás ha sido así”, puntualizó.