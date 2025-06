Laura Flores expone sus emociones tras ruptura con Lalo Salazar: “Me faltó entender que mi ex quería aislarse”

Laura Flores expone sus emociones tras ruptura con Lalo Salazar. (Instagram)

Laura Flores ha abierto una reflexión pública sobre la gestión emocional y el duelo tras el final de una relación sentimental, luego de confirmar hace algunos días la separación de Eduardo Salazar a través de un mensaje en sus redes sociales.

La noticia del rompimiento tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pero el asunto ha cobrado mayor dimensión después de que Flores profundizara sobre el tema en un reciente episodio de su podcast de YouTube, titulado “Depresión”.

Durante la emisión, Flores habló abiertamente sobre la presión que siente una persona cuando busca sanar rápidamente ante una ruptura amorosa o un escenario emocional adverso.

Si bien la actriz nunca menciona el nombre de Salazar en ningún momento, sí especificó un escenario en donde su “ex pareja” necesito aislarse y ella luchó para entenderlo.

“Cuando estamos atravesando una etapa emocional difícil, queremos sacarlo, queremos arreglarlo, queremos solucionarlo de inmediato, eso me pasó a mí, yo quería solucionar las cosas, pero como va, como va. Rápido, no puedo estar en este estado de ánimo, tengo que darle una solución. Qué hay que hacer, pedir perdón, perdonar, echar el disco para atrás y ver en donde me equivoqué y reconocer tus errores. Y yo reconozco mis errores y lo único que reconozco cuando cometo errores, es quiero salir de ésta, quiero solucionarlo, quiero corregir, no nada más es echarle tierra y no paso nada. No, sí paso, pero quiero escudriñarlo, escribirlo y decir ‘aquí metí la pata, aquí no’ y arreglarlo”.

(IG: @lauraflorezmx)

En su relato, Flores abordó la diferencia de tiempos y formas en que hombres y mujeres enfrentan una crisis sentimental. De acuerdo con la actriz, la tendencia de buscar una solución inmediata puede convertirse en una desventaja cuando la otra persona necesita espacio.

“Y no estar en el ‘tú tienes la culpa o fuiste tú’. Eso no está padre. Entonces lo que nos pasa a las mujeres es que nosotros somos de Venus y los hombres son de Marte”, continuó.

Flores fue clara al reconocer cómo su deseo de resolver el conflicto precipitó la dinámica de la ruptura y reconoció que muchas personas podrían estar viviendo situaciones similares.

“Los hombres no quieren solucionar tan rápido, los hombres se quieren aislar un tiempo y pensar. Y eso es lo que a las mujeres nos pone muy mal. Entonces no sé, qué decirles, pero yo creo que me faltó entender esta necesidad de mi ex pareja de querer aislarse un tiempo, pensar y yo quería solucionar las cosas y eso no me ayudó”, apuntó.

Habló directamente a quienes escuchan su podcast, aconsejando que gestionen las emociones con calma.

Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

“Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque seguramente allí afuera hay alguien que está pasando por algo así, trata de controlarte, trata de respirar, trata de aguantar como yo no lo hice en su momento, no busques la solución inmediata, porque tal vez la otra persona no quiere una solución inmediata. Porque uno necesita comunicarse”, explicó.

El testimonio de Flores ha resonado entre sus seguidores, quienes destacan su sinceridad al abordar temas complejos como la depresión y las pérdidas afectivas.

Con estas declaraciones, la actriz no sólo rompió el silencio, tras publicaciones enigmáticas en redes sociales, sino que invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de respetar los procesos propios y ajenos al enfrentar una separación amorosa.

Hasta el momento, Eduardo Salazar no ha comentado nada de manera pública sobre esta ruptura.