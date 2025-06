Cynthia Klitbo casi golpea a un conductor y advierte que se puede filtrar video: “Le grité lo que le correspondía”

La actriz habló públicamente del incidente vial que tuvo y advirtió que puede volverse viral. Foto: @laklitbocynthia / Instagram

Cynthia Klitbo, querida actriz de melodramas de Televisa, recordó que hace unos días vivió un incidente vial por el que podría volverse viral en Internet, pues asegura que la hizo estallar contra otro conductor.

A través de un encuentro con los micrófonos de “Sale el Sol”, la intérprete del emblemático personaje de Tamara, en la telenovela “El privilegio de amar”, compartió detalles del intercambio de palabras que tuvo con otro conductor.

“La otra vez se me cerró un tipo, casi nos golpea el coche, a mí y a mi hija y se bajó a decirme: ‘tenías que ser mujer’. El tipo entró a una calle que no era la principal y casi nos choca”, recordó.

Coductor habría hecho estallar a la actriz tras casi chocarla. Crédito: Cuartoscuro

Pese a las palabras del señor, Klitbo asegura que es una mujer que puede llegar a perder la cabeza cuando se molesta, por lo que no dudó en defenderse.

“Se topó con la Klitbo y casi me bajo y lo golpeo. No me importa, cuando yo pierdo la cabeza ya por eso me conocen. ¿Qué le pasa? No pasas una cuadra de tu calle cuando ya te están (...) agrediendo“, explicó.

¿Por qué la actriz Cynthia Klitbo puede volverse viral?

De acuerdo con la actriz de melodramas como “Por ella soy Eva”, “La sombra del pasado” y “La dueña”, durante el intercambio de palabras con el otro conductor le dijo de todo y olvidó por completo que podía ser grabada.

“Le grité lo que le correspondía, me bajé, sí me bajé, poco me faltó para agarrarlo de las greñas pero me acordé del Internet y dije: ‘mañana me van a ver con el señor’”, explicó.

Hasta ahora, desconoce si alguna persona grabó el momento, pero advierte al público que puede existir material de ese tipo: “Si me llegan a ver (...) no porque sea famosa tengo que aguantar. Así es que si me ven en un video, por si me videaron, sí fui yo”, concluyó.

(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Cynthia Klitbo está enfocada en sus proyectos profesionales tras vivir fraude

Cabe recordar que antes del incidente vial, la actriz acaparó la atención de la prensa tras ser víctima de un fraude que la dejó sin sus ahorros y la puso en una situación complicada por algunos meses.

Sin embargo, después de las adversidades, logró superar dicho episodio, por lo que actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales.

"Después de todo lo que pasó, ahora mira, pero ya salí de todas mis deudas, ya todos mis cuates que me prestaron ya, ya todo lo que viene”, compartió para “Venga la Alegría” semanas atrás.