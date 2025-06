Sheinbaum revela de qué hablará con Christopher Landau previo a reunión con Trump

Sheinbaum informó que en la reunión con el subsecretario de EEUU se abordarán temas relacionados con la reunión de Trump con la mandataria.

Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU para hablar sobre algunos puntos previstos en la reunión que tendrá la mandataria con el Presidente Donald Trump.

“No hay una agenda predeterminada, esencialmente es una plática la cual se planteó originalmente para poder preparar una visita que tuviera el secretario del Departamento de Estado a nuestro país, pero ahora dado la reunión del G7, vamos a hablar también de marco de la conversación que tendríamos con el Presidente Donald Trump”, aseveró Sheinbaum.

Asimismo, en conferencia de prensa, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, reiteró que el Gobierno de México y Estados Unidos mantiene una relación cordial y estable a pesar de las adversidades presentadas recientemente como las redadas en Los Ángeles, California o las plagas que están siendo controladas por México.

“Tenemos reuniones prácticamente cada semana, con Estados Unidos, toda la conversación comercial hay buena comunicación, hay relación cordial, firme, a pesar de ser cordial no significa que estés de acuerdo en todo, hay diferentes puntos de vista, tenemos nuestros argumentos en cuanto al acero, tomate, aluminio otras posibilidades para México también.

Marcelo Ebrard, reiteró que el Gobierno de México y Estados Unidos mantiene una relación cordial y estable a pesar de las adversidades presentadas. REUTERS/Raquel Cunha

En todos lados hemos encontrado respeto para México y para nuestra presidenta, en eso en lo que vamos ahorita", informó Ebrard.

¿Cómo va la relación política con EEUU a pesar de los movimientos sociales?

A pesar de los movimientos sociales y las polémicas presentadas en redes sociales y algunos partidarios de Morena, Sheinbaum informó que la relación política con Estados Unidos no se ha visto expuesta y se sigue manteniendo la línea de respeto entre ambos países, pues se mantendrá firme la soberanía nacional y se acordarán términos para revisar los casos migratorios recientes.

“Nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con Estados Unidos. Tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera, somos socios comerciales, con sus momentos pero debemos buscar siempre una buena relación.

Nuestras economías están muy integradas y cabe resaltar que en EEUU viven cerca de 40 millones de mexicanos y en México viven cerca de un millón de estadounidenses, siempre hay que buscar una buena relación.

A pesar de los movimientos sociales y las polémicas presentadas en redes sociales y algunos partidarios de Morena, Sheinbaum informó que la relación política con Estados Unidos no se ha visto expuesta.

Eso no quiere decir que haya subordinación, eso no quiere decir que no seamos firmes en nuestra soberanía y la defensa de los mexicanos aquí y en los Estados Unidos, buscamos siempre una relación como iguales“, resaltó la presidenta.

¿Qué opina Sheinbaum sobre las declaraciones de Kristi Noem?

Tras las recientes acusaciones de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, Sheinbaum reiteró que no se busca una confrontación sino decir la verdad con hechos y aclaraciones de un asunto tan delicado donde miles de mexicanos debaten el accionar del gobierno estadounidense.

“Frente a una declaración como la de ayer, respondimos que no es verdad, lo que buscamos es evitar confrontaciones, por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de Estados Unidos.

Sheinbaum reiteró que no se busca una confrontación sino decir la verdad con hechos y aclaraciones de un asunto tan delicado donde miles de mexicanos debaten el accionar del gobierno estadounidense. REUTERS/Raquel Cunha NO RESALES. NO ARCHIVES

Nuestros pueblos, nuestras relaciones tenemos que buscar siempre la mejor relación, ninguno de los dos nos vamos a ir a ningún lado, somos vecinos y así será siempre", finalizó la presidenta.