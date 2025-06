Ángela Aguilar reveló que las disqueras los odian y por eso tienen su propio sello: “Mi papá siempre luchó contra ellos”

La intérprete de música regional mexicana continúa promocionando su nuevo proyecto musical. (Foto: @billboard, Instagram)

La cantante Ángela Aguilar ha retomado su presencia en los medios tras un periodo de relativa discreción. El lanzamiento de su nuevo álbum, “Nadie se va como llegó”, marcó su regreso a la escena pública, acompañado de una intensa campaña de promoción tanto en redes sociales como en entrevistas con diversos medios de comunicación.

Este retorno ha generado gran interés, ya que Aguilar había mantenido un perfil bajo desde su mediática boda con el también cantante Christian Nodal.

En el marco de esta promoción, la hija de Pepe Aguilar ofreció entrevistas a medios tanto de México como de EEUU, entre las cuales destacó su charla con Billboard. Durante esta conversación, la artista no solo habló sobre los detalles de su más reciente proyecto musical, sino que también compartió aspectos personales relacionados con su vida familiar, su opinión sobre la migración y su nueva etapa de casada.

Una vez más narró la anécdota sobre cómo grabó el dueto con Marc Anthony para el disco.

“Estábamos en una fiesta, y cuando digo fiesta... Mi esposo y yo no tenemos amigos. Estábamos solo Nadia, Marc y mi esposo. Nos estábamos divirtiendo y mostrando nuestros proyectos. (...) Y no sé qué pasó, no recuerdo... Pero dos semanas después recibí un mensaje de tío Marc y decía: ‘¿Comadrita, está bien si bajo dos tonos?’ Y yo ‘Qué?’ y ya le había mandado los arreglos, mi voz... todo", explicó.

La cantante aseguró que el apellido Aguilar no es una carga. (YouTube: ' Nadie Se Va Como Llegó' / Captura de pantalla)

Por otro lado la artista compartió que su relación con la música es la más estable que ha tenido, describiéndola como su forma de expresión más auténtica y una conexión que le permite sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo protegida. Aguilar afirmó: “Yo siempre me sentí muy sola en la vida y siento que la música me conectó con personas que también se sienten solas”.

De igual manera destacó la importancia del entorno en su desarrollo personal y profesional. Según sus palabras, estar rodeada de personas talentosas, como su padre Pepe Aguilar, su hermano Leonardo Aguilar, y su esposo Christian ha sido un factor clave para su crecimiento. “Dicen que eres con quiénes te rodeas, creo que me hacen crecer. Es un ambiente increíble”, señaló.

Además de su pasión por la música, Ángela Aguilar abordó temas sociales, subrayando su compromiso como mexicoamericana para alzar la voz frente a las injusticias que afectan a su comunidad. La cantante expresó su preocupación por la crisis migratoria en los EEUU, particularmente por la separación de familias y el silencio impuesto a muchas personas.

Ángela se pronunció sobre la crisis migratoria en EEUU. (YT: Ángela Aguilar Oficial)

“Siento que es mi responsabilidad como mexicoamericana hablar sobre injusticias que están sucediendo porque afecta directamente a mi gente. A las personas que van a mis conciertos, a los que escuchan mi música”, afirmó. Y añadió que no hay nada peor que no tener una voz y depender de otros para ser representado, una situación que, según ella, enfrentan muchos migrantes en la actualidad.

Al recordar su discurso en los premios Billboard 2025, hizo hincapié en la relevancia de la música como herramienta para transmitir mensajes poderosos. Mencionó que interpretar canciones como ‘Cielito lindo’ le permite conectar con su público de una manera especial. “Para mí, ‘Cielito lindo’ fue una canción muy importante porque pude cantar algo de mi álbum, o algo nuevo. Pero para mí, la letra de esa canción es muy poderosa ahora mismo”, explicó.

Tocó también el tema de los derechos para los artistas, “Esa es otra causa en la que no me he metido tanto pero realmente quiero entrar en el tema de los derechos de los artistas. Sé que recientemente Chappell Roan lo dijo en una ceremonia de premios. Es algo tan importante, la salud mental es muy importante para los artistas", declaró.

De igual manera reflexionó sobre el estado actual del sector y destacó la importancia de mantener la autenticidad en la creación artística. “Es más bien la industria de los managers, no de los artistas”, afirmó, señalando las dificultades que enfrentan los músicos en un entorno dominado por intereses comerciales.

Ángela Aguilar cofnesó que le gustaría meterse más al tema de los derechos para los artistas. (@anelizzilena)

Explicó su padre, decidió desafiar estas dinámicas al fundar su propio sello discográfico, Machine Records. Este proyecto, según la cantante, les ha permitido trabajar de manera independiente y preservar su visión artística. “Por eso mi papá siempre luchó contra ellos y él hizo el suyo”, comentó, refiriéndose a los managers y las estructuras tradicionales de la industria musical.

“Todos nos odian. Porque las grandes disqueras tienen sus agencias corporativas y nosotros estamos en nuestra pequeña oficina y es tan bueno. Y somos tan felices... hacemos las cosas a nuestra manera porque de eso se trata la música. Tiene que se real, sincera no tiene que lastimar a nadie, no tiene que mandar mensajes a nadie, es música, es expresión”.