Ángela Aguilar asegura que dona su dinero a migrantes y se gana reclamos en redes sociales por deuda pendiente

Hija de Pepe Aguilar es sorprendida con un enorme ramo flores, pero todo parece indicar que no son de Nodal. Crédito: TikTok: @floreselpatron

Ángela Aguilar, una de las figuras más influyentes del regional mexicano, volvió a generar controversia tras recientes declaraciones sobre donaciones que, según afirma, realiza en favor de causas migrantes.

En una entrevista con la periodista y conductora Adela Micha, la cantante señaló que parte de las ganancias obtenidas por algunos de sus discos se destina a organizaciones que apoyan a migrantes, aunque aseguró que prefiere mantener este tipo de acciones fuera del ojo público para evitar críticas.

“Estoy asociada con NDylon, es decir, National Day Laborer Organizing Network”, expresó Aguilar durante la charla.

Esta declaración buscaba posicionar su figura como voz en causas sociales, pero rápidamente fue utilizada por miles de usuarios en redes sociales para recordarle un tema no resuelto: el litigio entablado por la viuda de un músico que trabajó durante 21 años para la familia Aguilar y cuya indemnización, según los internautas, no ha sido cubierta conforme a la ley.

(YouTube La Saga)

El abogado de la viuda del músico declaró meses atrás que tanto Ángela Aguilar como su padre, Pepe Aguilar, ofrecieron solamente el 5 por ciento de lo que legalmente corresponde como indemnización.

Hasta el momento, ni Ángela ni Pepe Aguilar han emitido respuesta pública sobre dichas acusaciones. Sin embargo, el tema se mantiene vigente en redes sociales y foros especializados en música mexicana, donde se publican de manera constante opiniones y reproches dirigidos hacia la familia.

Entre los comentarios reunidos por diversas plataformas digitales, pueden leerse expresiones como: “Se me hacen tan antipáticos e insensibles, no me caen”, “Si, tanto ella como el esposo se están colgando de ese tema”, “Justicia, para ese trabajador y su familia”, “Esas personas no viven en México, solo vienen cuando cantan para sacar dinero”, “Pura publicidad para generar empatía en el público pero siempre sus declaraciones generan el sentimiento contrario”.

La ola de reacciones se incrementó tras la defensa pública de Ángela Aguilar de su activismo. Argumentó que, aunque reconoce ser blanco de atención mediática, aspira a canalizar esa visibilidad hacia temas que considera relevantes, aprovechando así el impacto de su figura.

“Tengo mucho foco por parte de la audiencia y aunque fuera por cosas negativas usaría esto para darle voz a temas realmente importantes, injusticias y demás hechos que deben ser expuestos”, sostuvo la cantante.

Hermano de Ángela es celebrado en redes sociales

Emiliano Aguilar cancela concierto en EEUU para proteger a los migrantes. (Reuters / Instagram)

Mientras esta controversia azota la agenda pública de Ángela Aguilar, su hermano Emiliano ha sido celebrado en redes sociales por su posicionamiento con respecto a las redadas y disturbios causados en EEUU por el tema de los migrantes.

Emiliano tenía programado un show musical en un bar de la ciudad de Los Ángeles, California, para el próximo sábado 14 de junio. Sin embargo, las recientes redadas contra migrantes, realizadas en diversas ciudades de Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han separado familias y causado indignación en muchos sectores, razón por la que el hermano de Ángela decidió cancelar su presentación.

“Entendemos la situación que está pasando nuestra gente y no queremos poner en riesgo a ningún integrante de nuestra comunidad. Mucha fuerza y que viva México cabrones”, escribió en su comunicado.

De inmediato, tanto sus seguidores, como otros internautas aplaudieron su decisión, señalando en el proceso que es la primera figura pública que toma una decisión de este tipo.