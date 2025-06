Alejandro Moreno arremete contra Noroña por confrontación con senador de EEUU: “Que haga chistes en su casa”

Alejandro Moreno hizo un llamado a crear un plan para reactivar la economía. | X- Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, criticó que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, tuvo una “guerra de declaraciones” con el legislador de Estados Unidos, Eric Schmitt, entorno al impuesto que se busca aplicar para las remesas.

En su cuenta de X, el priista publicó un video en el que acusó a Fernández Noroña de actuar con desdén ante “la complicada situación” diplomática entre México y Estados Unidos tras las manifestaciones en Los Ángeles, señalando que el petista se refirió en tono burlón a la propuesta del senador norteamericano.

Moreno Cárdenas calificó el comportamiento de Noroña como irresponsable y recordó que desde hace meses su partido solicitó la renuncia del legislador y en esta ocasión lo exhortó a “hacer chistes a su casa”.

“El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haciendo alarde de un profunda incompetencia y desdeñando la complicada situación que enfrenta nuestro país, se enfrascó en una absurda guerra de declaraciones con legisladores de los Estados Unidos y como siempre, los únicos que salen perdiendo son millones de mexicanas y mexicanos que todos los días se parten el alma trabajando para enviar dinero a sus familias.

“Desde hace más de dos meses solicitamos firme y categóricamente la renuncia de Fernández Noroña, por meter a México en problemas con sus imprudencia, con su incapacidad, con su irresponsabilidad y hoy, el tiempo nos da la razón. Que se vaya hacer chistes a su casa y deje de pisotear la investidura del Senado de la República”, comentó.

Asimismo, le pidió actuar de forma responsable con la ciudadanía, asegurando que “México necesita gente seria, preparada y responsable, que dé la cara por las y los mexicanos”.

“Por culpa de funcionarios ineptos como Noroña y de voceros como los de Morena, le desprestigio de nuestro país sigue creciendo y aumentando a nivel internacional, no se trata de un tropiezo aislado, es un patrón, es una improvisación, arrogancia, soberbia y desprecio por la diplomacia.

“Morena presume el poder, pero no sabe gobernar, siguen actuando como si estuvieran en campaña, como si gritar más fuerte fuera sinónimo de tener la razón, pero gobernar no es agitar con discursos populistas, gobernar es defender los intereses de México, con inteligencia, con seriedad, con mucho carácter y con firmeza. Es tiempo de que los de Morena se hagan responsables de sus actos, dejen de hablarle a sus seguidores, gobiernen para todas y todos los mexicanos, los que están aquí y los hermanos paisanos que están allá, en Estados Unidos, esperando de su gobierno respaldo, no propaganda y menos mentiras”, concluyó.