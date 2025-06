Mientras Cazzu rechaza colaborar con Belinda, su mejor amiga no descarta unir su voz con la mexicana

La mejor amiga de Cazzu no descarta trabajar con Belinda, expareja de Cazzu. Fotos: IG, lajoaqui - belindapop

Desde la visita de Cazzu a la Ciudad de México, la posibilidad de una colaboración con Belinda fue completamente descartada.

En un encuentro con los medios, la cantante argentina dio su postura al respecto, pues aunque en redes sociales han tenido interacción, no existen intenciones de “alimentar el morbo” de los medios y el público.

Asimismo, expresó su interés por trabajar junto a Kenia Os, quien recientemente estuvo presente en el lanzamiento del nuevo álbum de la intérprete de “Cactus”.

"Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo", compartió con la prensa.

Y agregó: “Siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien“.

Cazzu no quiere alimentar el morbo del público con una colaboración junto a Belinda. (@belipop / YouTube Cazzu)

Amiga de Cazzu no descarta colaborar con Belinda

Sin embargo, ‘La Joaqui’, amiga de Cazzu, no descarta la posibilidad de trabajar junto a Belinda, pues considera que las artistas mexicanas tiene mucho talento.

Como parte del anuncio de su colaboración con Humberto y Emir Pabón del Grupo Cañaveral, la argentina visitó México y se dio unos minutos para atender a la prensa y revelar los artistas con quienes le gustaría colaborar.

“Todos los cantantes de México son increíbles, todos tienen su magia, y todos desde sus logros, desde sus errores, desde sus caminos, saben crear”, expresó.

La Joaqui no descarta trabajar con Belinda.

Ante la pregunta sobre una colaboración con cantantes mexicanas, confesó que elegiría a Kenia Os, pues fue una de las artistas que le abrió paso con el público mexicano, aunque no descarta trabajar con la intérprete de éxitos como “Bella traición” y “Luz sin gravedad”.

“Ella (Belinda) es una increíble cantante también, sí en algún momento se nos diera considero que me encantaría colaborar con todas las mujeres de acá. Todas cantan bien, todas bailan bien”, sentenció.

La Joaqui defiende a Cazzu de Pati Chapoy

Cazzu sorprende a México con dos conciertos en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

Finalmente, expresó su postura sobre los comentarios de algunos periodistas mexicanos, quienes aseguraron que Cazzu no podría llenar el Auditorio Nacional de CDMX y la invitaron a comenzar con un recinto más pequeño.

Para sorpresa de varios, la argentina hizo sold out en su primera fecha, lo que ocasionó que se retractaran horas después.

“Cuando vos sos bueno, ni aunque te golpeen devuélves el golpe. A veces, para las personas buenas que te subestimen es tu mayor impulso“, puntualizó.