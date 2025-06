Joven exhibe mensajes de Nodal y una canción que le habría escrito antes de su relación con Belinda

(TikTok @ivanacarolinna)

Christian Nodal se encuentra nuevamente en medio de la polémica. Tras el reencuentro con su hija Inti y sus frecuentes apariciones públicas con Ángela Aguilar, el cantante se mantiene bajo el escrutinio público.

En esta ocasión una joven identificada como Ivana reveló recientemente una canción inédita que, según afirma, le fue escrita y cantada de manera exclusiva por Nodal. Este hecho habría ocurrido hace varios años, en un periodo anterior incluso a la relación del artista con la también cantante Belinda.

“Storytime de cuando Nodal me escribió una canción y me cambió por Belinda”, inició. “Esto fue en pandemia, no estaba con ‘la Venenito’... (...) Todo empezó en pandemia y yo le mandé mensaje (...) Ese día yo había soñado con Christian y me enamoraba del vato y le mandé mensaje porque siempre que le mandas mensaje a un famoso no te va a contestar”.

La usuaria de TikTok reveló algunos mensajes que intercambió con el cantante. (@ivanacarolinna)

Asimismo, la joven compartió los mensajes que ella y el sonorense habrían intercambiado durante algún tiempo. De acuerdo a Ivana todo comenzó cuando ella le mandó un mensaje contándole un sueño, y sorprendentemente Nodal le respondió. Posteriormente fueron tomando confianza.

“Lo vio, me contesta (...) empezamos a cotorrear de compas, duramos un ratillo tranqui. Como al mes ya empezó coqueto y cool, no me quejaba en ese momento. Nos llevábamos muy chido y agarramos bastante confianza y empezó a contarme muchas cosas personales de su vida, de su familia, su carrera”, explicó.

La modelo reveló que Christian Nodal, le habría coqueteado durante el año 2020. Un acercamiento que ocurrió poco antes de que el intérprete hiciera pública su relación con la cantante Belinda.

De acuerdo con las declaraciones de Ivana, en una ocasión ella le envió una pista musical en inglés a Nodal, quien no solo la reescribió en español, sino que también le devolvió un audio interpretando la canción en vivo. Este gesto, según la modelo, fue parte de los intercambios que mantuvieron durante ese periodo.

Nodal habría coqueteado con la joven antes de su relación con Belinda. (Foto: Instagram/@belindapop)

“Yo le mandé una rola que escribí pero en inglés. El mismo día me manda ‘mi versión de tu canción en español’. Les voy a poner el último mensaje que me mandó y que me ghostea. Desapareció”, comentó.

Finalmente Ivana explica que el cantante le reclamó porque supuestamente ella habría revelado cosas privadas a la mamá de una de sus exnovias. “Tiene la realidad bien alterada (...) y el vato... no eres lo suficientemente madura... Dejamos de hablar y ahí murió”, aseguró la joven.

“Como a las 3 semanas sube que anda con Belinda y yo... ok. O sea es Belinda, yo también me hubiera cambiado por Belinda”, bromeó.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su equipo han emitido comentarios sobre las declaraciones de Ivana.