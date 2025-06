Final Champions CDMX: así fue la watch party exclusiva y experiencias interactivas para fans

Final Champions CDMX: así fue la watch party exclusiva y experiencias interactivas para los verdaderos fans REUTERS/Christian Hartmann

La final más esperada del fútbol europeo desató la emoción entre aficionados, especialmente en las calles de la capital mexicana, que se convirtieron en el escenario de una celebración sin precedentes.

El PSG se alzó como campeón en un contundente 5-0 en la Munich Football Arena, mientras que este espíritu vibrante cruzó fronteras y llegó a Polanco, donde los fanáticos vivieron momentos memorables gracias a diversas activaciones.

En el corazón de Polanco, uno de los eventos más destacados fue una intervención musical sorpresa. Un coro profesional interpretó en vivo el icónico himno de la UEFA Champions League, sorprendiendo a transeúntes y seguidores.

Esta presentación improvisada transformó el área en un punto de encuentro espontáneo donde la pasión por el fútbol se expresó de manera artística, capturando la atención y el entusiasmo de todos los presentes.

La final más esperada del fútbol europeo desató la emoción entre aficionados REUTERS/Frank Fife

Además, los aficionados tuvieron la oportunidad de disfrutar de una exclusiva watch party en la Ciudad de México. Con pantallas gigantes, experiencias interactivas y una producción diseñada especialmente para los amantes del fútbol por parte del Heineken 0.0, la velada ofreció una conexión auténtica con la final celebrada en Alemania.

Este evento formó parte de un programa de fidelidad -“My Heineken”- que buscó brindar momentos únicos, incluyendo un premio especial para creadores de contenido que viajaron a vivir la final en vivo.

La celebración también destacó por promover un mensaje en favor del consumo inteligente, ofreciendo alternativas responsables para disfrutar del mejor fútbol del mundo. Con esta iniciativa, se buscó unir a los fanáticos en torno a experiencias compartidas que celebran el deporte de manera consciente.

La UEFA Champions League sigue consolidándose como un evento que trasciende fronteras. Más que un torneo, es un espacio donde la cultura, la emoción y la comunidad se entrelazan, conectando a millones de seguidores en todo el mundo. Así, se refuerza el propósito de ofrecer a los aficionados experiencias auténticas y memorables, sin importar el lugar.

Soccer Football - Champions League - Paris St Germain Victory Parade - Paris, France - June 1, 2025 Paris St Germain's players, staff and president Nasser Al-Khelaifi during a ceremony to present the trophy a day after the club won the UEFA Champions League. Pool via REUTERS/Frank Fife

Mientras los jugadores del PSG celebraban en el campo su histórica victoria, el eco de ese entusiasmo resonaba también entre los fanáticos en cada rincón del mundo, demostrando que el fútbol tiene el poder de unir a todos a través de una misma pasión.

La final no solo fue futbolística, también musical. En la antesala del partido, el icónico grupo estadounidense Linkin Park —ahora con Emily Armstrong como vocalista— ofreció un espectáculo en vivo que incluyó clásicos como In the End y Numb.

Aunque para muchos fue un momento emotivo, el show dividió opiniones: Marco van Basten, leyenda neerlandesa, no se guardó nada y calificó la presentación como “una absoluta basura”, argumentando que distraía a los jugadores justo antes del arranque.