El método de Biby Gaytán para “alejar mujeres” de Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán comenzaron su romance en los años 90 (IG: bibygaytan)

En 2021, la reconocida actriz reveló un particular secreto detrás de su larga relación con el actor y cantante Eduardo Capetillo, con quien lleva casada desde su juventud. La pareja siempre ha estado rodeada de polémicas y rumores que van desde los celos hasta una separación.

En su momento, Gaytán confesó entre risas que una de sus estrategias para lidiar con posibles mujeres interesadas en su esposo ha sido mantenerlo bien alimentado gracias a sus habilidades culinarias. “Mi marido dice que le doy muy rico de comer para que esté gordo. Él dice que lo quiero engordar para que nadie lo voltee a ver, pero bueno, algún arma tenía que tener, ¿no están ustedes de acuerdo?”, comentó la actriz. Esta declaración se dio mientras el propio Capetillo aparecía brevemente con su abdomen a la vista, provocando risas compartidas.

Según lo mostrado en el video, titulado como contenido detrás de cámaras de su reality Biby y Eduardo, El Reality, transmitido por Univisión, las bromas y momentos ligeros entre la pareja son fundamentales en su dinámica familiar. En otra escena del video, Gaytán dejó al descubierto una peculiaridad más de su esposo mientras grababa contenidos para redes sociales. “Yo lo quiero mostrar. Pero vean el look de mi marido para grabar y tan serio que se ve”, dijo mientras la cámara revelaba a Capetillo vestido formal solo de la cintura para arriba, usando una camisa azul combinada con calzoncillos estampados y pantuflas afelpadas, desatando las carcajadas de ambos y de sus seguidores.

Los exmiembros de Timbiriche, quienes han formado una familia con cinco hijos –Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos Daniel y Manuel–, han sido transparentes sobre los retos y logros de su relación de casi tres décadas. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo reflexionó sobre una importante decisión tomada en su juventud: contraer matrimonio con Gaytán, a pesar de los consejos contrarios que recibió. “Hace 25 años, el 99,99% de mis seres queridos y más allegados me decían ‘no te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar’”, recordó el actor, señalando que esas advertencias estaban basadas en “un puente intelectual, de cerebro a cerebro”.

Eduardo y Biby se casaron en una hacienda de Morelos el 25 de junio de 1994, una boda que fue de las primeras en televisarse en toda Latinoamérica. (foto: captura de pantalla Youtube/Biby Gaytán)

Capetillo aseguró que, en lugar de escuchar esas opiniones, decidió actuar guiado por su corazón. “¿Me equivoqué o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes, y no porque presuma de un matrimonio perfecto, porque estamos lejos de serlo. Pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida […] a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”, explicó el cantante, reafirmando la importancia de seguir sus instintos en esa decisión fundamental de su vida.

La relación entre Gaytán y Capetillo, aunque duradera, no ha estado exenta de dificultades. En una entrevista ofrecida al programa De Primera Mano, Capetillo detalló que, aunque el público pueda percibirlos como una pareja ejemplar, se consideran como cualquier otro matrimonio. “Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles, por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”, afirmó. Esta perspectiva realista parece ser parte del secreto detrás de su compromiso y adaptación a los retos a lo largo del tiempo.